Большая ложь приведет правительство Абэ к краху? 

Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика» На какое-то время всем показалось, что скандал с националистической организацией «Моримото Гакуэн», управляющей сетью детских садов и начальных школ в Японии, который впервые потряс администрацию Абэ в марте 2017 года и снова дал о себе знать месяц назад, вот-вот затихнет. 27 марта, в очень ожидаемых показаниях под присягой в Парламенте, бывший чиновник министерства финансов категорически опроверг какое-либо участие премьер-министра Синздо Абэ, его жены или его союзников в скандале с фальсификацией документов, который потряс правительство и способствовал снижению доверия среди избирателей. «Канцелярия премьер-министра ничего не знала об этом. Это все внутренние дела финансового бюро в министерстве финансов, заявил Нобухиса Сагава, бывший глава Национального налогового агентства, который курировал бюро именно в тот период, когда, как сообщается, была зарегистрирована фальсификация документов — с февраля по апрель прошлого года. Сагава дал показания под присягой в качестве свидетеля, а это означает, что он понес бы наказание, если бы лгал или отказался говорить без законных оснований. С учетом того, что было поставлено на карту и с учетом довольно внушительного отрицания причастности Абэ к этому скандалу, постоянное облако коррупции, которое нависало над Абэ больше года, казалось, развеялось и привело к скромному ралли Nikkei после показаний Сагавы. К сожалению, для Абэ, как и прогнозировалось в начале марта, когда скандал разразился снова, продолжающиеся попытки скрыть ложь премьер-министра будут иметь неприятные последствия. Это и произошло в понедельник, когда официальный представитель Министерства финансов Японии признал, что образовательному центру Moritomo Gakuen было дано указание выступить с ложными показаниями по поводу продажи земли по сниженной цене, что привело к разжиганию слухов о роли премьер-министра Синдзо Абэ и его жены в сделке 2016 года. Комментарии главы бюро по вопросам государственной собственности министерства финансов Японии Мицуры Ота, которые он дал в понедельник, также цитировались другими, так как они были явным доказательством того, что министерство прекрасно осведомлено о сомнительных аспектах продажи и активно участвует в этих операциях. В 2016 году японское правительство согласилось продать участок в префектуре Осака на сумму 956 млн иен всего за 134 млн иен образовательному центру Moritomo Gakuen. Сильная скидка, якобы, была обусловлена необходимостью покрытия расходов на ликвидацию захороненных отходов на этой территории, чем должен был заниматься образовательный центр Moritomo Gakuen. Аки Абэ, жена премьера, была назначена почетным руководителем школы, которая должна была быть возведена на этой площадке.
Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ
Именно в этого момента началась ложь. Сотрудник министерства финансов связался с адвокатом Moritomo 20 февраля 2017 года, призвав, таким образом, образовательный центр заявить о том, что процесс удаления отходов потребует много денег и „тысячи грузовиков“, — заявил Ота. Оппозиционные партии отметили, что Мoritomo должен будет задействовать более 4 тыс.грузовиков, чтобы перевезти отходы, оправдав расходы примерно в 800 млн иен.»Мне очень стыдно, мне очень жаль", — постоянно повторял Ота. Продажа земли и инструктаж Moritomo Gakuen произошли до того как Ота возглавил бюро по вопросам государственной собственности министерства финансов Японии. Неожиданно всплывшая правда потрясла законодателей из оппозиции на встрече. Даже члены правящей Либерально-демократической партии, казалось, были ошеломлены действиями министерства. Один законодатель стукнул по столу, другой громко назвал Ота «идиотом», возможно, за то, что он оказался настолько глуп, чтобы сказать правду, не понимая, что вся судьба японской абэномики — и QE Куроды — находится в опасности. С этого момента ситуация с сокрытием фактов лишь усугубилась: Ота также заявил, что некто из его бюро призвал финансовое бюро Кинки, которое курировало продажу земли, заставить Moritomo придерживаться этой истории. Но ни бюро Кинки, ни адвокат Моритомо не согласились на это. Ота также предположил, что вышеупомянутый бывший глава Национального налогового агентства Нобухиса Сагава совершил какую-то ошибку. Сагава, который в то время возглавлял финансовое бюро, «выступил с комментариями, которые могут быть истолкованы неверным образом», — сказал он. Другими словами, он лгал под присягой. На слушании в прошлом месяце Сагава заявил, что у него нет возможности манипулировать цифрами в отношении стоимости земли. Но в ноябре Счетная палата Японии обнаружила недостаточно доказательств, которые бы оправдывали необходимость расходов по утилизации отходов. Было также установлено, что Саэко Тани, помощник Аки Абэ, передал вопросы от Моритомо в министерство финансов и отправил ответы по факсу. Между тем, некоторые подозревают, что комментарий премьер-министра заставил сотрудников финансового бюро ручаться за то, что у них была вероятная причина для снижения цены. Хуже того, теперь, когда вскрылся факт сокрытия информации, положение Абэ находится в опасности. «Если я или моя жена окажутся вовлеченными в этот скандал, мне придется покинуть пост премьер-министра и законодателя», — заявил Абэ 17 февраля 2017 года. Прокуратура Осаки согласилась провести расследование этого дела в ответ на жалобы о возможных нарушениях со стороны правительства. Явная попытка финансового бюро связать эту историю с Моритомо, вероятно, была раскрыта как часть этого процесса. Излишне говорить, что давно назревшая необходимость вскрытия истинного положения дел — катастрофа для Абэ. В течение выходных и до показаний Оты рейтинг неодобрения кабинета Синдзо Абэ превысил рейтинг одобрения. Это произошло впервые за 6 месяцев в опросе, проведенном JNN. По данным Bloomberg, рейтинг одобрения упал на 9,3% до 40%, а рейтинг неодобрения вырос на 9,5% до 58,4%. Последнее снижение рейтинга одобрения Абэ — за что он извинился в тот же день перед парламентом — произошло не на фоне скандала с Моритомо, а из-за очередного скандала с правительственными документами через месяц: последний скандал относится к отчетам японских войск из Ирака, куда они были отправлены с 2003 года, чтобы продемонстрировать поддержку военной кампании под руководством США. Оппозиционные законодатели заявили, что сам факт того, что офицеры Сил обороны самообороны Японии не информировали министра обороны о том, что они нашли такие документы, ставит под сомнение гражданский контроль над военными. "Это наносит ущерб не только министерству обороны и Силам самообороны, но и правительству в целом. Я хочу принести искренние извинения своему народу", — заявил Абэ в понедельник в ответ на вопросы в парламенте. И хотя люди, возможно, захотят простить хныкающего премьер-министра — который десять лет назад ушел с поста премьер-министра, обосновав свою отставку клинической диареей — за иракскую войну, но скандал с Моритомо может вбить последний гвоздь в гроб политической карьеры Абэ. И если Абэ уйдет, его примеру должен будет последовать и глава ЦБ Японии Курода. Кроме того, обречен и великий японский эксперимент с QE.