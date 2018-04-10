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Mail.Ru запустила онлайн-сервис поиска и заказа лекарств «Все аптеки»
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Mail.Ru запустила онлайн-сервис поиска и заказа лекарств «Все аптеки» 

Ведомости 1 час назад
Mail.ru Group запустила онлайн-агрегатор «Все аптеки», при помощи которого можно выбрать и купить лекарства, продающиеся в аптеках «Аптечная сеть 36,6» и фармацевтических дистрибьюторов «Катрен» и ЦВ «Протек», а также в независимых региональных аптеках. Об этом говорится в пресс-релизе холдинга.
Пользователи могут выбрать нужные товары, заказать и забрать покупку в ближайшей аптеке на следующий день. В будущем компания планирует сократить этот срок выполнения заказа до нескольких часов, а также расширить список аптек-участниц проекта.
В «Аптечную сеть 36,6» входят бренды «36,6», «Горздрав», «А5», «Фармадар», «A. V. E», «Старый Лекарь», «03», «Норма». Фармдистрибьютор «Катрен» владеет розничной сетью «Мелодия здоровья», а «Протек» — «Риглой».
У дистрибьюторов есть и собственные агрегаторы онлайн-заказов. Например, у «Катрена» — Apteka.ru, а у «Протека» — «ЗдравСити». Они работают также с сетями «Планета здоровья», «АСНА», «А-Мега», «Самсон-Фарма», «Озерки», «Доктор Столетов», «Да, здоров», «Витафарм», «Невис», «Клевер» и независимыми аптеками в регионах, отмечается в сообщении.
«Российский фармацевтический рынок растет с каждым годом, и объемы интернет-торговли также увеличиваются — половина пользователей готовы заказывать безрецептурные лекарства онлайн», — говорит руководитель проекта «Все аптеки» Александр Котляров, чьи слова приводятся в релизе.
По словам Котлярова, для того, чтобы «сделать сервис максимально удобным и полезным», компания использовала опыт, накопленный компанией при работе над проектами «Здоровье Mail.Ru», Delivery Club и «Юла»,
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