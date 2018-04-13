Туристический форум «Открой свою Сибирь» открылся в Новосибирске

На торжественном открытии форума врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова выразила уверенность, что данное мероприятие будет интересным и полезным как для представителей туристического бизнеса, так и для жителей Новосибирской области и гостей нашего региона.

Участники форума провели пленарное заседание, посвященное актуальным вопросам развития туризма, как в Новосибирской области, так и в соседних регионах. Также в рамках мероприятия прошли тематические конференции, совещания и круглые столы, мастер-классы по изготовлению сувениров, викторины, лотереи, а также театральные зарисовки и музыкальные номера.

На выставочных экспозициях театры, музеи и санатории Новосибирской области, а также муниципальные образования региона представили свой потенциал для культурного, оздоровительного и рекреативного туризма. Туроператоры и турагентства ознакомили всех желающих с новыми экскурсионными программами и маршрутами.