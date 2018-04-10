Когда в Ставрополе пройдет «Тотальный диктант-2018»?

Обязательно ли проходить регистрацию?

Тотальный диктант — это ежегодная образовательная акция, которая проводится в форме добровольного диктанта, — рассказывает один из организаторов проекта в Ставрополе Елена Астахова . — Принять участие может любой желающий».

В 2018 году в Ставрополе тотальный диктант по русскому языку пройдет 14 апреля в 14:00. Все участники напишут один и тот же текст (разделенный на три части) в течение часа.

«Для жителей разных часовых поясов подготовлены оригинальные тексты, чтобы исключить возможность списывания. Так участники смогут честно оценить свои знания.

Работы в течение пяти дней проверит специальная комиссия, в составе которой — профессиональные филологи. Оценка будет осуществляться по единым критериям», — добавила Елена.

Где можно написать тотальный диктант?

В акции задействованы 17 площадок города. Основные будут расположены в первом корпусе СКФУ:

общая;для мам с детьми до пяти лет, где будут работать аниматоры и открыта специальная зона для игр;для иностранцев и студентов, приехавших из других стран.

Также организаторы подготовили в университете развлекательную программу. Желающие могут прийти пораньше и принять участие в конкурсах, посмотреть концерт.

Площадки будут закрытого и открытого типа. Первые требуют предварительной регистрации на сайте. Для участия во второй — достаточно прийти в день диктанта и предъявить паспорт. Ознакомиться с полным списком площадок можно на сайте totaldict.ru.

Как зарегистрироваться?

Будущим участникам необходимо пройти регистрацию до 13 апреля на сайте totaldict.ru: зайти на страницу своего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и далее по инструкции. На сайте будет предоставлен доступ к личному кабинету, где появится информация о вашей регистрации. Зарегистрировавшимся в дальнейшем будет проще получить результат своей работы.