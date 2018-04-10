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Мигрантов-антисемитов хотят лишить права жить в Германии
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Мигрантов-антисемитов хотят лишить права жить в Германии 

Ридус 1 час назад
Центральный совет евреев Германии предложил лишать права проживания в стране мигрантов, которые не уважают ценности страны и, в том числе, демонстрируют антисемитизм, пишет воскресное приложение немецкой газеты Die Welt.
Глава совета Йозеф Шустер убежден, что за антисемитские проявления недостаточно штрафовать или выносить порицание. «Сознательно и систематически нарушающие наше общественное согласие должны быть лишены права оставаться в нашей стране», — заявил Шустер в интервью изданию.
Министерство внутренних дел Германии поддержало эту инициативу. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Германии Штефан Майер. По его словам, если кто-то совершает преступления на почве антисемитизма, в качестве крайней меры он должен быть лишен права оставаться в Германии.
В настоящее время, пишет газета, страна переживает новую волну антисемитизма. В связи с этим правительство собирается назначить уполномоченного по проблеме антисемитизма, в задачу которого будет входить разработка соответствующей стратегии.
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