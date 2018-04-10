Мигрантов-антисемитов хотят лишить права жить в Германии

Центральный совет евреев Германии предложил лишать права проживания в стране мигрантов, которые не уважают ценности страны и, в том числе, демонстрируют антисемитизм, пишет воскресное приложение немецкой газеты Die Welt

Глава совета Йозеф Шустер убежден, что за антисемитские проявления недостаточно штрафовать или выносить порицание. «Сознательно и систематически нарушающие наше общественное согласие должны быть лишены права оставаться в нашей стране», — заявил Шустер в интервью изданию.

Министерство внутренних дел Германии поддержало эту инициативу. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Германии Штефан Майер . По его словам, если кто-то совершает преступления на почве антисемитизма, в качестве крайней меры он должен быть лишен права оставаться в Германии.

В настоящее время, пишет газета, страна переживает новую волну антисемитизма. В связи с этим правительство собирается назначить уполномоченного по проблеме антисемитизма, в задачу которого будет входить разработка соответствующей стратегии.