В Волгограде закрыли «Диамант на Тракторном», не прошедший проверку на «Зимнюю вишню»

В Тракторозавоском районе Волгограда закрыли ТРЦ «Семь звезд», известный волгоградцам как «Диамант на Тракторном».

— В торгово — развлекательном центре не было проектной документации на системы вытяжной противодымной вентиляции, автоматическую установку пожаротушения и автоматическую пожарную сигнализацию, — прокомментировали в пресс — службе областной прокуратуры . — Серьезные нарушения комиссия нашла и в кинотеатре «Трактор». Во время проверки не сработало оповещение о пожаре.

Ревизорам, нагрянувшим в «Семь звезд» с неожиданной проверкой не понравились эвакуационные пути.

— Тракторозаводский районный суд согласился с прокуратурой и запретил работать торгово — развлекательному центру «Семь звезд», — добавили в пресс — службе надзорного органа. — Суд рассматривает иск в отношении ООО «БАГАРТА», которая эксплуатировала здание.

Накануне Центральный районный суд закрыл кинотеатр «Синема парк» в торгово — развлекательном комплексе «Европа сити молл».

О том, как проходила проверка в ТРЦ «Семь звезд», читайте в нашем репортаже.