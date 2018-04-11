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В Волгограде закрыли «Диамант на Тракторном», не прошедший проверку на «Зимнюю вишню»
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В Волгограде закрыли «Диамант на Тракторном», не прошедший проверку на «Зимнюю вишню» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Тракторозавоском районе Волгограда закрыли ТРЦ «Семь звезд», известный волгоградцам как «Диамант на Тракторном».
— В торгово — развлекательном центре не было проектной документации на системы вытяжной противодымной вентиляции, автоматическую установку пожаротушения и автоматическую пожарную сигнализацию, — прокомментировали в пресс — службе областной прокуратуры. — Серьезные нарушения комиссия нашла и в кинотеатре «Трактор». Во время проверки не сработало оповещение о пожаре.
Ревизорам, нагрянувшим в «Семь звезд» с неожиданной проверкой не понравились эвакуационные пути.
— Тракторозаводский районный суд согласился с прокуратурой и запретил работать торгово — развлекательному центру «Семь звезд», — добавили в пресс — службе надзорного органа. — Суд рассматривает иск в отношении ООО «БАГАРТА», которая эксплуатировала здание.
Накануне Центральный районный суд закрыл кинотеатр «Синема парк» в торгово — развлекательном комплексе «Европа сити молл».
О том, как проходила проверка в ТРЦ «Семь звезд», читайте в нашем репортаже.
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 Ещё 3 источника 
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