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Глава Росимущества заявил о необходимости упрощения механизма приватизации
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Глава Росимущества заявил о необходимости упрощения механизма приватизации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков заявил о необходимости введения упрощенного механизма приватизации. Об этом он сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Чтобы избавляться от объектов казны, в общем смысле, нужен упрощенный механизм инициативной приватизации и публичное раскрытие объектов казны для этих целей», — сказал Д. Пристансков в ходе заседания комитета по экономической политике Совфеда.
По его словам, в этом году планируется проведение Госсовета по проблемам управления федеральным имуществом и данные инициативы будут озвучены Минэкономразвития.
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