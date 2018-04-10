Глава Росимущества заявил о необходимости упрощения механизма приватизации

«Чтобы избавляться от объектов казны, в общем смысле, нужен упрощенный механизм инициативной приватизации и публичное раскрытие объектов казны для этих целей», — сказал Д. Пристансков в ходе заседания комитета по экономической политике Совфеда.