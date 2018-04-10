Глава Росимущества заявил о необходимости упрощения механизма приватизации 

Заместитель министра экономического развития РФ, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков заявил о необходимости введения упрощенного механизма приватизации. Об этом он сообщил в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Чтобы избавляться от объектов казны, в общем смысле, нужен упрощенный механизм инициативной приватизации и публичное раскрытие объектов казны для этих целей», — сказал Д. Пристансков в ходе заседания комитета по экономической политике Совфеда.
По его словам, в этом году планируется проведение Госсовета по проблемам управления федеральным имуществом и данные инициативы будут озвучены Минэкономразвития.