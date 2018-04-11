На 3,5 месяца закроют проход по путепроводу на 9 Января в Воронеже

На 3,5 месяца закроют движение пешеходов по одной стороне путепровода на улице 9 Января, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пешеходная дорожка сейчас выглядит удручающе — местами тротуарные плиты потрескались, и на дороге образовались ямы. Пользователи городского сообщества «Типичный Воронеж» поделились снимками разбитой дороги.

В связи с предстоящими ремонтными работами на путепроводе с 6:00 11 апреля до 23:00 31 июля будет запрещено движение пешеходов по одной стороне путепровода (из центра города).