В Москве прошла первая промывка фасадов нежилых зданий

"Уже проведена первая промывка моющим средством объектов дорожного хозяйства и фасадов нежилых зданий", — сказал он.

Бородулин отметил, что были проведены выборочные обследования по промывке фасадов нежилых строений, в том числе крупных торговых центров и мест производства строительных работ, по итогам которых инспекторы ОАТИ выдали предписания на устранение нарушений.