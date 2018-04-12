Ещё
В Москве прошла первая промывка фасадов нежилых зданий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве прошла первая промывка фасадов нежилых зданий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Первая промывка фасадов нежилых зданий и объектов дорожного хозяйства прошла в Москве, сообщил замначальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин на пресс-конференции в четверг.
"Уже проведена первая промывка моющим средством объектов дорожного хозяйства и фасадов нежилых зданий", — сказал он.
Бородулин отметил, что были проведены выборочные обследования по промывке фасадов нежилых строений, в том числе крупных торговых центров и мест производства строительных работ, по итогам которых инспекторы ОАТИ выдали предписания на устранение нарушений.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что в рамках субботников и месячника благоустройства приведут в порядок более 250 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме этого, в порядок приведут объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы, а в рамках акции «Миллион деревьев» в столице высадят свыше 400 деревьев и 16,6 тысячи кустарников.
РИА Новости: последние новости
Рубль отыграл половину падения, произошедшего после ввода новых санкций США Госдума приняла в первом чтении изменения в обеспечении жильем детей-сирот Адвокат: Мария Ефимова права, что боится возвращаться на Мальту
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии49
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса294
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»153
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию79
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому187
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение