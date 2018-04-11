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Пермские компании будут сотрудничать с арабским бизнесом
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Пермские компании будут сотрудничать с арабским бизнесом 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между LOOTAH Group of Companies заключили АО «Пермснабсбыт» и НПО «Искра», сообщает пресс-служба администрации правительства Прикамья. Бизнесмены Эмиратов все чаще проявляют интерес к инвестиционным возможностям края. Министр экономического развития региона Максим Колесников провел несколько переговоров. Помимо госструктур проведен сет инвестиционными компаниями ОАЭ.
Ранее меморандум уже подписали руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и Lootah Group of Companies. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолетной площадки «Росомаха» в песчаной местности. Стороны предполагают создание совместного производства каркасной сетки «Росомаха».
По мнению губернатора Максима Решетникова, у Прикамья есть все возможности, чтобы предоставить инвесторам конкурентные преимущества.
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