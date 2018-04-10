Лекция «Кризис успеха» 

В апреле 2018 Маршалл Голдсмит приедет в Москву, чтобы поделиться своим опытом с руководителями российских компаний.
Он проведет полнодневную лекцию «Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?». Маршалл расскажет о том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает «буксовать» на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно повысить темпы своего развития.
Маршалл Голдсмит — личный наставник CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs. Он специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящего состава организаций. Маршалл входит в число самых влиятельных мыслителей мира в сфере менеджмента по версии Thinkers50 и является лучшим executive-коучем Америки по версии Inc.
Он написал порядка 30 книг, в том числе «Прыгни выше головы!», которая входит в список любимых книг Германа Грефа.
Узнать больше
Скидка 7% по промокоду «sostav»