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Лекция «Кризис успеха»
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Лекция «Кризис успеха» 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
В апреле 2018 Маршалл Голдсмит приедет в Москву, чтобы поделиться своим опытом с руководителями российских компаний.
Он проведет полнодневную лекцию «Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?». Маршалл расскажет о том, какие поведенческие модели приводят к тому, что человек начинает «буксовать» на вершине своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно повысить темпы своего развития.
Маршалл Голдсмит — личный наставник CEO Ford, Hasbro и Goldman Sachs. Он специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящего состава организаций. Маршалл входит в число самых влиятельных мыслителей мира в сфере менеджмента по версии Thinkers50 и является лучшим executive-коучем Америки по версии Inc.
Он написал порядка 30 книг, в том числе «Прыгни выше головы!», которая входит в список любимых книг Германа Грефа.
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