«Не несу ответственности». Что происходит с домами для многодетных семей?

На прошедшее 4 апреля судебное заседание явился даже сам истец — требованием народного избранника была публикация опровержения.

Шли годы…

Для начала напомним вам саму историю, ставшую причиной и наших публикаций, и, в итоге, судебного разбирательства, причём не первого и, увы, скорее всего, не последнего в этом деле.

Владимир Мирохин. Всё началось осенью 2013 года, когда счастливая многодетная семья Цой из села Кумак Новоорского района, как и некоторые другие многодетные семьи, получила сертификат на строительство жилья на сумму 2 млн 200 тыс. рублей. Супруги практически сразу заключили договор на строительство дома с ООО «СтройКапитал», местной строительной фирмой. Директором фирмы, которая и должна была построить для многодетной семьи дом, на тот момент и вплоть до 31 мая 2016 года был тогда ещё депутат Новоорского районного совета, а позже координатор ЛДПР Оренбургской области , депутат Законодательного Собрания Оренбургской области и даже помощник депутата Государственной Думы от ЛДПР Сергея Катасонова

Какие-то дома построены полностью, какие-то частично, но факт остаётся фактом — наши герои, семья Александра и Ольги Цой, так и не справили новоселье, а на дворе уже апрель 2018 года, то есть многострадальное строительство идёт еле-еле уже почти пять лет.

Сначала эту историю начали рассказывать наши коллеги из газеты «Оренбуржье», потом её подхватили и мы, первый материал по этому поводу вышел на страницах нашего еженедельника ещё два года тому назад. То и дело возвращаясь к теме, отслеживая ход строительства и следя за всеми перипетиями дела, наши корреспонденты старались не упустить ни одной детали, надеялись на то, что мы сможем наконец-то поздравить Ольгу и Александра с новосельем.

Тем временем, семья из трёх взрослых (из которых одна — престарелая бабушка) и четверых ребятишек уже пятую зиму провели в домике площадью чуть больше 30 кв.м. с ведром вместо туалета. С тех пор Ольга Цой выиграла суд, заключила с фирмой уже два мировых соглашения, срок последнего истёк 17 ноября 2017 года, сходила на личный приём к губернатору, а дома всё нет. Его нет и сейчас: есть стены, 8 пластиковых окон, входная дверь и балки на крыше, на этом всё.

Кто виноват?

Сейчас директором фирмы, как вы понимаете, является уже не Владимир Мирохин, а его брат Юрий, правда, ещё в сентябре 2017 года сам депутат не снимал с себя ответственности за строительство этих объектов, о чём он недвусмысленно заявлял одному из местных изданий: «Что касается строительства, я не отрицаю, что у ООО „СтройКапитал“ были сложности. В 2014 году стройматериалы поднялись в цене, произошло сильное удорожание. Но хочу отметить, что организация свои обязательства выполняет, пусть не быстрыми темпами, но строительство ведётся. Несмотря на то, что я выхожу из состава учредителей, я ситуацию контролирую».

Материалы прокурорских проверок, проведённых по заявлениям четырёх многодетных семей из Новоорского района, которым ООО «СтройКапитал» так и не построил дома в рамках программы по предоставлению многодетным семьям социальной выплаты для приобретения и строительства жилья, тем временем объединены в одно производство. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», что, кстати, не отрицал на суде 4 апреля и сам Владимир Мирохин. Уголовное дело возбуждено по части 4 вышеуказанной статьи уголовного кодекса: «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение». Наказывается это преступление лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Единственное уточнение, оно возбуждено в отношении «неустановленного круга лиц», а братья Мирохины проходят в нём свидетелями. Мы вместе с членами многодетных семей ждём, что следствие и суд разберётся, виновных в многолетних страданиях, в частности, cемьи Цой накажут, а счастливые новосёлы когда-нибудь забудут эту некрасивую историю…

А теперь давайте ещё раз вместе перечитаем слова опровержения, которого так требовал Владимир Мирохин: «Депутат Законодательного Собрания Мирохин В. Ю. на момент издания вышеупомянутых статей не входил в состав руководства ООО „СтройКапитал“, не являлся руководителем данной организации, в связи с чем по обязательствам данного предприятия ответственность, связанную с завершением строительства домов, не несёт». После этого возникает огромное желание задать ему несколько вопросов, ответы на которые помогли бы разобраться, каким словам депутата и политика, но не руководителя фирмы, можно верить. Когда же лукавил Владимир Юрьевич на счёт своей «ответственности» — в сентябре 2017 года или в апреле 2018 года? Можно ли верить слову депутата, за которого голосовали избиратели, преданные партии ЛДПР, если мнение народного избранника меняется так стремительно? Не потому ли партия ЛДПР с треском провалила президентскую кампанию в Оренбургской области 18 марта 2018 года, набрав всего 6,7% голосов за лидера партии, Владимира Жириновского , что репутация либерал-демократов, возможно, уже не вызывает доверия у оренбуржцев, в том числе, и из-за таких событий и такого координатора?

Кстати, Владимир Мирохин вновь планирует выставлять свою кандидатуру на предстоящих перевыборах в координационный совет регионального отделения партии, об этом он заявил в конце февраля 2018 года. В связи с этим, может быть федеральному руководству партии уже необходимо вмешаться в эту крайне нелицеприятную ситуацию?

Пока, увы, одни вопросы — ни дома у семьи Цой, ни у нас ответов.

Позиция

Галина Бисенова, адвокат семьи Цой:

Следственный комитет признал на сегодняшний день потерпевшими несколько семей из Новоорского района, которым должны были быть построены дома, в том числе признали потерпевшими и семью Цой. 9 апреля я вновь созвонилась со следователем Оренбургского областного отдела СК РФ по Оренбургской области. Действительно, возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» в отношении неопределенного круга лиц, где господа Мирохины проходят пока свидетелями. Назначена судебно-техническая экспертиза, но, исходя из того, что это процедура дорогостоящая, а со слов следователя, Мирохины пообещали, что дом сдадут до конца мая 2018 года, эта процедура откладывается как раз до этого времени. Со слов следователя, сейчас в доме Цой должны вестись отделочные работы, но я вам могу сказать, что никакие отделочные работы там не ведутся, там на крыше-то несколько балок, какая внутренняя отделка? Мы сейчас ждём мая, ранее мы со следователем оговаривали срок 10 мая, после чего мы дальше будем действовать, вновь встречаться и предпринимать какие-то дальнейшие шаги. Честно говоря, ни я, ни Ольга уже ни в какие обещания не верим, и уж тем более не верим, в то, что у Мирохиных могут быть затронуты хоть какие-то моральные струны. Поэтому ждём и надеемся, но, конечно, пойдём до конца.

Точка зрения

— Господин Мирохин выбрал крайне странный способ «политического самоубийства». Он совершенно официально, в судебном порядке требует признать, что он в этой ситуации не причём.

Он был мил, убедителен и обаятелен в актовом зале районной администрации Новоорска, когда уверял многодетные семьи, что быстро и в срок построит им новенькие дома. Он изо всех сил старался казаться убедительным, когда на бесконечные звонки гневных клиентов, требующих либо достроить начатое, либо вернуть деньги, отвечал, что вот-вот и всё будет, совсем скоро. Он судился с потерпевшими, проигрывал суды, смотрел в глаза плачущих матерей, суровой прокуратуры. Он громко, во всеуслышание, на страницах печати и в эфирах заявлял, что дома будут достроены, что злые журналисты на него просто клевещут. Даже прокомментировал, что хоть и не является больше директором «СтройКапитала», но все равно доверенное лицо и несёт ответственность. И вдруг, после всего этого он легко и непринужденно снимает с себя ответственность.

В Новоорском районе несколько многодетных семей остались без крыши над головой. Деньги, выделенные государством, осели в карманах застройщика. Заведено уголовное дело по статье 159 (мошенничество). Есть объективная суровая реальность: деньги выделены, застройщиком получены, дома не достроены, многодетные семьи вместо радостного новоселья бегают по судам. Именно из таких ситуаций рождается народное недоверие к этой самой власти. И политическим силам стоит помнить об этом, принимая кого-то в свои ряды. Некоторые члены партии могут оказаться либо позорным пятном, либо карикатурой.