В Киргизии отправлены в отставку главы спецслужб и генпрокуратуры

Киргизии меняют руководство спецслужб. Так, 7 апреля в отставку был отправлен глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Абдиль Сегизбаев. Одновременно с ним освобожден от должности его заместитель Болот Суюмбаев. Последний параллельно занимал должность директора Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности. Как утверждают в пресс-службе президента Киргизии, оба силовика уволены согласно поданным заявлениям.

На прошлой неделе, вместе с тем, поста лишился еще один заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности — Дамир Мусакеев. Он возглавлял девятую службу ГКНБ, на которую возложена охрана как первых лиц республики, включая самого президента, так и стратегических объектов.

Официальные источники пока не комментируют причины отставок. При этом действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ранее неоднократно выступал с критикой в адрес спецслужб, утверждая, что Госкомитет нацбезопасности недостаточно активно борется с коррупцией в высших эшелонах власти. Однако местные эксперты полагают, что кадровые решения связаны с вполне объяснимым желанием властей сформировать новую команду в силовом блоке.

Когда верстался номер

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков внес в парламент (Жогорку Кенеш) представление об освобождении Индиры Джолдубаевой от должности генерального прокурора. Как утверждает глава республики, на надзорное ведомство «была возложена основная работа по антикоррупционной политике». Однако заметных результатов в борьбе с преступностью и злоупотреблениями в среде чиновников Индира Джолдубаева, по мнению президента КР, добиться не смогла. Парламент отставку Джолдубаевой поддержал.