Ещё
В Киргизии отправлены в отставку главы спецслужб и генпрокуратуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киргизии отправлены в отставку главы спецслужб и генпрокуратуры 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Киргизии меняют руководство спецслужб. Так, 7 апреля в отставку был отправлен глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Абдиль Сегизбаев. Одновременно с ним освобожден от должности его заместитель Болот Суюмбаев. Последний параллельно занимал должность директора Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности. Как утверждают в пресс-службе президента Киргизии, оба силовика уволены согласно поданным заявлениям.
На прошлой неделе, вместе с тем, поста лишился еще один заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности — Дамир Мусакеев. Он возглавлял девятую службу ГКНБ, на которую возложена охрана как первых лиц республики, включая самого президента, так и стратегических объектов.
Официальные источники пока не комментируют причины отставок. При этом действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ранее неоднократно выступал с критикой в адрес спецслужб, утверждая, что Госкомитет нацбезопасности недостаточно активно борется с коррупцией в высших эшелонах власти. Однако местные эксперты полагают, что кадровые решения связаны с вполне объяснимым желанием властей сформировать новую команду в силовом блоке.
Когда верстался номер
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков внес в парламент (Жогорку Кенеш) представление об освобождении Индиры Джолдубаевой от должности генерального прокурора. Как утверждает глава республики, на надзорное ведомство «была возложена основная работа по антикоррупционной политике». Однако заметных результатов в борьбе с преступностью и злоупотреблениями в среде чиновников Индира Джолдубаева, по мнению президента КР, добиться не смогла. Парламент отставку Джолдубаевой поддержал.
Российская Газета: последние новости
Россия и Узбекистан вдвое увеличивают число авиарейсов В Новосибирске появятся "умные" светофоры В уральском городе землю за бесценок продали приближенным экс-мэра
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля110
«РФ понесет от американцев большой ущерб»832
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус673
США рассказали о возможности удара по военным РФ176
РФ подняла в ООН вопрос высылки дипломатов из США27
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение