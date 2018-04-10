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Тиньков: РСБУ — это огромный советский рудимент
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Тиньков: РСБУ — это огромный советский рудимент 

Банки.ру 39 минут назад
Существование двух систем отчетности создает поле для манипуляций. Такое мнение высказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков, выступая на биржевом форуме в Москве.
«Конкретно мне видится, что огромным советским рудиментом является система российского бухгалтерского учета. Хотелось бы, чтобы новое правительство поменяло это на МСФО. Огромное поле для маневров и спекуляций существует, когда есть две системы финансовой отчетности», — сказал Тиньков.
В свою очередь председатель комитета по финансами рынку Анатолий Аксаков указал, что переход на МСФО планируется к 2022 году.
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