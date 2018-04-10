Тиньков: РСБУ — это огромный советский рудимент

«Конкретно мне видится, что огромным советским рудиментом является система российского бухгалтерского учета. Хотелось бы, чтобы новое правительство поменяло это на МСФО. Огромное поле для маневров и спекуляций существует, когда есть две системы финансовой отчетности», — сказал Тиньков.