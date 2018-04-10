«Вытесним нерадивых маршрутчиков»: Тефтелев пообещал привести в порядок общественный транспорт

Маршрутчиков, которые работают нелегально либо с большими нарушениями, вытеснят с рынка. Глава Челябинска Евгений Тефтелев гарантировал поддержку транспортным предприятиям города. Выступая с ежегодным докладом перед депутатами гордумы 10 апреля, мэр пообещал, что автобусов, трамваев и троллейбусов станет больше, а их состояние должно значительно улучшиться.

— Из-за банкротства муниципальных предприятий «Челябавтотранс» и «ЧелябГЭТ» в 2017 году были созданы ООО «Общественный городской транспорт» и «Челябинский городской электрический транспорт», — напомнил мэр. — Их возглавили два депутата, и я считаю, что это правильно. Предприятия стали более прозрачными. Сегодня их показатели значительно отличаются от тех цифр, которые были ещё два года назад. В этом году с учётом подготовки к проведению саммитов ШОС БРИКС нужно продолжить наводить порядок в этой сфере.

В первую очередь, по мнению главы города, нужно вытеснить с рынка нерадивых маршрутчиков. Освободившиеся маршруты передать либо тем предприятиям, которые согласны работать по условиям мэрии, либо общественному транспорту.

— Порядок будет тогда, когда мы будем увеличивать долю нашего автобусного и электротранспорта. Для этого мы уже многое сделали и в этом году пойдём ещё дальше, — пообещал мэр. — Надо возмещать затраты наших предприятий по тарифам и льготникам, чтобы они развивались и обновляли свой парк.