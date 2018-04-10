Власти Калининградской области не доверяют муниципальным властям государственные контракты

Власти Калининградской области минимизирует проведение торгов на уровне муниципалитетов. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во вторник, 10 апреля, во время заседания в областном правительстве, передаёт корреспондент калининградских «Вестей».

«Практика показывает, что передача контрактов не даёт того эффекта, о котором заявляют главы», сказал Алиханов.

В качестве примера глава региона привел дорогу в Гвардейске . Контракт был заключён в июле, а подрядчик приступил к работам только в сентябре.

Теперь муниципальные власти будут отторговывать по «Программе конкретных дел» и программе «Формирование комфортной городской среды».