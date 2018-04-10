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Власти Калининградской области не доверяют муниципальным властям государственные контракты
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Власти Калининградской области не доверяют муниципальным властям государственные контракты 

Вести Калининград 58 минут назад
Фото: Вести Калининград
Власти Калининградской области минимизирует проведение торгов на уровне муниципалитетов. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во вторник, 10 апреля, во время заседания в областном правительстве, передаёт корреспондент калининградских «Вестей».
«Практика показывает, что передача контрактов не даёт того эффекта, о котором заявляют главы», сказал Алиханов.
В качестве примера глава региона привел дорогу в Гвардейске. Контракт был заключён в июле, а подрядчик приступил к работам только в сентябре.
Теперь муниципальные власти будут отторговывать по «Программе конкретных дел» и программе «Формирование комфортной городской среды».
Ранее министр финансов Калининградской области Виктор Порембский заявил, что в бюджете за 2017 год не было востребовано около 110 миллионов. Большую часть этой суммы составила экономия и возврат средств по неисполненным контрактам или незаключенным вовремя муниципалитетами.
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