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Свобода вероисповедания в условиях лишения свободы: в Зауралье прошел круглый стол по исламу
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Свобода вероисповедания в условиях лишения свободы: в Зауралье прошел круглый стол по исламу 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В УФСИН по Курганской области прошел круглый стол с представителями Духовного управления мусульман. На мероприятии говорили о правах осужденных на свободу вероисповедания, а также о взаимодействии исправительных учреждений Зауралья с представителями религиозных конфессий и противодействии экстремизму и нетерпимости, сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.
В работе круглого стола участвовали председатель Регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей ЦДУМ России Ринат Раев, заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Андрей Першин, муфтии мечетей Челябинска и Шадринска, сотрудники руководящего состава исправительных учреждений УФСИН России по Курганской области.
Некоторые заключенные пытаются манипулировать с условиями содержания, ссылаясь на Коран
— Мероприятие такого формата проведено в Курганской области впервые. Целями круглого стола стали установление сотрудничества с представителями традиционной школы ислама и учреждениями УФСИН России по Курганской области. В исправительных учреждениях Зауралья функционируют 2 мечети, имеются мусульманские молельные комнаты, осужденным предоставляется возможность отправлять религиозные обряды и пользоваться религиозной литературой. При этом верующим нужен духовный наставник, муфтий, который сможет разъяснить и донести истинные ценности религии, а также исключить распространение идеологии экстремистского характера. Следующим этапом нашего сотрудничества станет посещение представителями Духовного управления мусульман исправительных учреждений области, — рассказал заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Андрей Першин.
Многие конфликты в жизни верующих, в том числе и отбывающих наказание, возникают из-за неправильного толкования Корана. Сотрудники исправительных учреждений рассказали, что некоторые осужденные пытаются манипулировать режимом содержания, ссылаясь на Священное Писание мусульман. Ринат Раев отметил, что это недопустимо и в его практике не было случаев, чтобы какие-то незаконные требования можно было подвести под положения Корана.
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