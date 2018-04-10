Свобода вероисповедания в условиях лишения свободы: в Зауралье прошел круглый стол по исламу

УФСИН по Курганской области прошел круглый стол с представителями Духовного управления мусульман . На мероприятии говорили о правах осужденных на свободу вероисповедания, а также о взаимодействии исправительных учреждений Зауралья с представителями религиозных конфессий и противодействии экстремизму и нетерпимости, сообщает пресс-служба УФСИН по Курганской области.

Некоторые заключенные пытаются манипулировать с условиями содержания, ссылаясь на Коран

— Мероприятие такого формата проведено в Курганской области впервые. Целями круглого стола стали установление сотрудничества с представителями традиционной школы ислама и учреждениями УФСИН России по Курганской области. В исправительных учреждениях Зауралья функционируют 2 мечети, имеются мусульманские молельные комнаты, осужденным предоставляется возможность отправлять религиозные обряды и пользоваться религиозной литературой. При этом верующим нужен духовный наставник, муфтий, который сможет разъяснить и донести истинные ценности религии, а также исключить распространение идеологии экстремистского характера. Следующим этапом нашего сотрудничества станет посещение представителями Духовного управления мусульман исправительных учреждений области, — рассказал заместитель начальника УФСИН России по Курганской области Андрей Першин.

Многие конфликты в жизни верующих, в том числе и отбывающих наказание, возникают из-за неправильного толкования Корана. Сотрудники исправительных учреждений рассказали, что некоторые осужденные пытаются манипулировать режимом содержания, ссылаясь на Священное Писание мусульман. Ринат Раев отметил, что это недопустимо и в его практике не было случаев, чтобы какие-то незаконные требования можно было подвести под положения Корана.