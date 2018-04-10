Экономику РФ предложили «разогнать» с помощью денег из резервного фонда

Сергей Бодрунов , президент ВЭО России , директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте, отметил, что, если сравнить экономику со зданием, которое предстоит построить, первым делом необходимо его спроектировать и решить фундаментальные проблемы — а именно повысить качество жизни населения и обеспечить устойчивый рост доходов.

Четыре года подряд реальные доходы населения продолжают падать. За 2017 год их снижение составило 1,7%, и, похоже, на существенный рост надеяться не стоит.

Игорь Николаев , директор Института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон, полагает, что в этом году мы все-таки получим плюс, но о положительной динамике в 2019 году речь уже не идет. «Рост доходов населения, о котором мы мечтали четыре года, пока они падали, с большой долей вероятности будет зафиксирован в 2018 году, но на этом все и закончится, — отметил Игорь Николаев, — Экономического роста нет, а, значит, и на рост доходов населения рассчитывать не приходится».

Структура доходов населения сегодня выглядит так: 65 процентов — это заработная плата, 20 процентов — социальные выплаты и 15 процентов -доходы от предпринимательской деятельности и собственности. Такие цифры, по словам Игоря Николаева, говорят о том, что люди сильно зависят от государства. «Не можете дать рыбу, дайте удочки, — предложил Игорь Николаев, — если доходы людей будут зависеть от того, сколько они получают от предпринимательской деятельности, от собственности, то и их динамика может быть другой».

Алексей Зубец , проректор Финансового университета при Правительстве РФ, озвучил альтернативную точку зрения на проблему бедности и борьбу с ней. С позиций социологии экономика — это инструмент повышения качества жизни. Если население хочет жить лучше, экономический рост есть. Нет спроса — не будет ни роста доходов, ни роста ВВП. «Сегодня, согласно исследованиям, которые мы проводим, доля людей, удовлетворенных своей жизнью, колеблется от 70 до 85 процентов — в зависимости от территории и времени», — отметил Алексей Зубец. По данным ВЦИОМ, 62 процента россиян удовлетворены своим материальным положением. «При той удовлетворенности жизнью, которую мы имеем, можно рассчитывать на экономический рост не выше 2,5 процентов. Вот на эти 2,5 процента мы и будем жить», — резюмировал профессор.

Роберт Нигматулин , член Правления ВЭО России, научный руководитель Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова, полагает, что для того, чтобы был экономический рост, нужно повышать заработную плату «Главный инвестор экономики — это народ, который имеет сбалансированную заработную плату, — отметил академик, — людям, которые получают 20 тысяч рублей, недоступны товары с инвестиционными компонентами». Им по карману только хлеб. И тут академик предлагает не только повышать заработные платы, но и делать шаги в сторону разумного соотношения цен. «Килограмм хлеба везде в мире стоит как пять литров бензина. А у нас пять килограмм хлеба идет по цене литра бензина. Это значит, что тот, кто производит бензин, богатеет, а тот, кто производит народные товары, молоко, мясо, беднеет», — заявил Роберт Нигматулин.

По мнению Сергея Валентея, научного руководителя Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, просто повышать заработную плату недостаточно. Чтобы доходы населения росли, нужно менять систему производственных и трудовых отношений. В качестве примера профессор привел опыт США : «В Соединенных Штатах на государственном уровне ввели новую систему трудовых отношений, согласно которой работодатель обязан платить работнику не меньше определенной суммы, обязан предоставлять условия, включая отпуск и нормированный рабочий день».

Михаил Шмаков , член Президиума ВЭО России, председатель Федерации независимых профсоюзов России, высказал популярное мнение — для того, чтобы повысить доходы населения, необходимо менять экономическую модель. «Во-первых, нужно изменить финансово-кредитную политику. Не таргетировать инфляцию, потому что это зажимает экономическую деятельность, — заявил Михаил Шмаков, — Во-вторых, нужна точечная поддержка важных отраслей промышленности государственными инвестициями — это потянет за собой увеличение занятости и доходов населения. В-третьих, следует отказаться от политики дешёвой рабочей силы: неконтролируемый прирост мигрантов снижает цену труда в экономике». По мнению, Михаила Шмакова, решение этих трех задач поможет экономике выйти из стагнации и увеличить реальные доходы населения.

Однако не всегда экономический рост означает рост доходов. Георгий Остапкович , директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ , отметил: «То, что сейчас происходит в нашей экономике, — нонсенс». Пять кварталов подряд экономика растет, пусть на десятые доли процента, а реальные располагаемые доходы населения падают четвертый год подряд. «Значит, экономика растет за счет неэффективных проектов, непроизводительных затрат, избыточного накопления товарно-материальных ценностей, — заявил Георгий Остапкович, — Тут уже нужно смотреть эффективность экономики».

Эксперты много говорили о том, что экономика сегодня «зашла в тупик». Единственный выход из стагнации, по мнению Якова Миркина, члена Правления ВЭО России, заведующего отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН , это подчинить все экономические стимулы росту, модернизации, качеству и продолжительности жизни. «К сожалению, мышление элиты и тех, кто сегодня принимает решения, не настроены на этот единственный сценарий, который, пока еще есть деньги от продажи сырья, позволил бы создать животворящую почву и выйти на темпы роста», — полагает Яков Миркин

Подводя итог обсуждению, Сергей Бодрунов, президент ВЭО России, предложил «разогнать» российскую экономику, «запустив» в нее деньги из резервного фонда. «Когда велосипед едет медленно, он то вправо заваливается, то влево, поэтому нужно то слева, то справа ногу подставлять, — сравнил экономику с велосипедом Сергей Бодрунов, — Подставленные ноги в этом сравнении — резервы. Не лучше ли поставить ноги на педали и крутить их, чтобы придать скорость нашему велосипеду, направить эти деньги на экономический рост».

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Модератор:

Бодрунов Сергей Дмитриевич — Президент ВЭО России, директор Института нового индустриального развития имени С. Ю. Витте, д.э.н., профессор

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