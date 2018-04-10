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И пусть праздник войдёт в каждый дом!
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И пусть праздник войдёт в каждый дом! 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В этом году по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа пройдёт уже тринадцатый Пасхальный фестиваль Курской епархии «Золотые купола»
Программа включает около 50 мероприятий, которые пройдут по всему Курску.
Под эгидой «Золотых куполов» итоги подведут традиционные городские конкурсы: рисунка «Дорога к храму» (проводит курская школа №27 имени Дейнеки), детского творчества «Соловьиный перезвон» (организует школа №7), литературного «Живое слово мудрости духовной» (проходит на базе школы №35).
Знаковым мероприятием фестиваля является и традиционный совместный молебен митрополита Курского и Рыльского Германа с кадетами школ и средних специальных учебных заведений в Знаменском кафедральном соборе. С каждым годом желающих поздравить архиерея со Светлым Христовым Воскресением, помолиться вместе с ним становится всё больше.
— Все приходы городских храмов отправятся с концертами и подарками по детским больницам, интернатам и пансионатам для престарелых. И храм святых Царственных Страстотерпцев тоже не останется в стороне, — рассказывает настоятель Олег Чебанов. — На базе школы №60 на проспекте Победы, где создан по благословению владыки центр духовной культуры, покажем концертную программу для детей-сирот.
По уже сложившейся традиции детский центр мира организует Пасхальную благотворительную трапезу для воспитанников курского реабилитационного центра для несовершеннолетних.
В субботу Светлой седмицы ученики школы №32 имени преподобного Серафима Саровского будут раздавать после утренней службы самодельные пасхальные открытки с поздравлениями прихожанам Знаменского и Сергиево-Казанского соборов, а также Ильинского храма. Сергиево-Казанский собор и Воскресенско-Ильинский храм выбраны неслучайно, так как связаны с жизнью батюшки Серафима.
Татьяна Смирнова
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