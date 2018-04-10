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Сточные воды затапливают многоэтажку в Электростали
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Сточные воды затапливают многоэтажку в Электростали 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Электростали один из многоквартирных домов каждый год затапливают сточные воды. Жители дежурят каждую ночь, чтобы самостоятельно откачивать воду.
Управляющая компания «Центральное» заявки от жильцов исправно принимает. Выслушивают каждого, даже обещают исправить недочеты, но воды и канализационных стоков в подвале меньше не становится. Насосы, которые стоят сейчас, должны заменить на более мощные, потом проведут санобработку.
Начальник участка рассказала, что о проблеме этого дома они знают давно. Построен он был в 2008 году, но уже сейчас ему требуется капитальный ремонт.
Нужно было изначально с момента строительства делать гидроизоляцию фасада, дабы вода не поступала. Здесь фундамент ленточный, поэтому дом не так сильно углублен. Воде куда деваться, она течет сюда
— Елена Хомякова, начальник участка.
Единственный выход для этого дома, который стоит в низине, делать гидроизоляцию. Это значит вырыть ров по периметру здания и проложить в нем дренаж. Но, как признается сама специалист, делать это опасно. Дом может просто рухнуть. В ближайшие дни будет создана специальная комиссия, которая решит, какие меры будут приняты. В любом случае, управляющая компания не снимает с себя ответственности за устранение воды в подвале, но и предупреждает — случай сложный. Их средств на буквальную перестройку дома может не хватить. К дальнейшему решению судьбы дома будет привлекаться администрация города.
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