Продажи суверенных евробондов РФ усилились под влиянием санкций, — Евгений Сергеев, аналитик ФК «Уралсиб»

Пока у участников рынка остаются опасения, что санкции могут распространиться и на другие компании. К тому же США на этой неделе могут ввести новые санкции в связи с ситуацией в Сирии . Поэтому в ближайшее время российские бумаги, вероятно, будут под давлением, пока сохраняется неопределенность в связи с возможными новыми санкциями, и геополитика будет основным драйвером котировок. Однако мы считаем, что в течение недели российские евробонды все же начнут восстанавливаться. По итогам дня длинные еврооблигации потеряли 3,7–3,8 п.п., и доходность самого длинного выпуска RUSSIA’47 (5,4%) обновила максимальное значение с июля прошлого года — 5,44%. Среднесрочные бумаги упали в цене на 0,8–2,9 п.п. В среднем доходности вдоль суверенной кривой выросли на 25 б.п. Пятилетний CDS-спред расширился на 18 б.п. до 138 б.п.

В корпоративном секторе падение было еще более значительным, евробонды Полюса просели сильнее рынка

Корпоративные еврооблигации вчера также подверглись сильным продажам, которые были гораздо существеннее, чем в суверенных бумагах, поскольку сохраняется риск попадания под аналогичные санкции и других компаний. В среднем по рынку доходности выросли на 50 б.п. Наиболее заметное падение наблюдалось в бондах Полюса, что связано с включением Сулеймана Керимова в санкционный список, и хотя самой компании санкции не коснулись, рынок, вероятно, опасается, что это может случиться в будущем. За день еврооблигации Полюса потеряли 10,8–15,6 п.п. от номинала, доходности при этом выросли практически в два раза. Так, выпуск PGILLN’20 сейчас торгуется с доходностью к погашению 9,9%, а более длинные PGILLN’22 и PGILLN’23 — 8,8%. Длинные евробонды Газпрома вчера подешевели на 3,2–5,6 п.п., доходности выросли на 40–45 б.п., среднесрочные выпуски в нефтегазовом сегменте снизились в цене на 1–2 п.п. Среди еврооблигаций госбанков сильнее просели бумаги ВЭБа — минус 1,8–4,2 п.п., евробонды Сбербанка ВТБ лишились 1,2–2,9 п.п. от номинала. Потери еврооблигаций частных банков не превышали 1,3 п.п.