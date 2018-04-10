Госдума приняла закон, обязывающий аудиторов сообщать о сомнительных сделках

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий обязанность аудиторов уведомлять уполномоченный орган о сделках аудируемых ими лиц, в отношении которых могут появиться основания подозревать их связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

В настоящее время функции противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма исполняет Росфинмониторинг . Инициированный правительством РФ законопроект направлен на исполнение Россией рекомендаций FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов) в части обеспечения правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Закон обязывает аудиторов уведомлять Росфинмониторинг или другой орган с аналогичными функциями о любых подозрениях, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Корреспондирующие изменения вносятся в закон об аудиторской деятельности.

Ко второму чтению документа депутаты одобрили поправку, вводящую в закон о противодействии легализации преступных доходов понятие «личный кабинет», который позволяет организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обмениваться информацией с Росфинмониторингом. С помощью личного кабинета на сайте Росфинмониторинга такие организации могут, к примеру, получить данные о перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также решения межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.