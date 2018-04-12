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Парки и скверы Екатеринбурга в конце месяца начнут обрабатывать от клещей
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Парки и скверы Екатеринбурга в конце месяца начнут обрабатывать от клещей 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге в конце апреля начнут обрабатывать от клещей городские парки, скверы, прибрежные зоны, городские леса. Работы начнутся сразу же после общегородского субботника, который пройдет 21 апреля.
Основной этап работ по акарицидной обработке придется на май, закончить работы специалисты планируют до 1 июня.
— Весной-летом запланирована санитарная расчистка и акарицидная обработка следующих территорий: парков, скверов, прибрежных зон — 282,57 га; городских лесов — 238,52 га, — рассказали в мэрии Екатеринбурга. — Также на территории города запланировано выполнение дератизационной обработки мест скопления грызунов на площади 15 га.
Напомним, в этом году первый укус клеща в Екатеринбурге был зафиксирован в начале апреля. Самым эффективным способом уберечься от энцефалита по-прежнему остается прививка. О том, где можно ее сделать в Екатеринбурге и сколько это стоит, мы рассказывали недавно. Также можно прочитать 5 фактов о клещах, которые должен знать каждый. Кстати, в прошлом году первый укус клеща был зарегистрирован вообще в январе.
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