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В Самарской городской думе прошло заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
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В Самарской городской думе прошло заседание координационного совета по патриотическому воспитанию 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Мы здесь обсуждали и зарождение в Самаре тимуровского движения, и создание Юнармии, — сказал Алексей Дегтев. — Сегодня многие страны пересматривают свои взаимоотношения и взгляды на те или иные исторические события. И в этих условиях патриотическое воспитание становится необходимым условием единения и одним из главных векторов развития нашего государства. И совместная работа в этом направлении представителей законодательной, исполнительной власти и общественных организаций, да и просто рядовых самарцев дает положительные результаты».
Первым вопросом заседания стали выборы председателя координационного совета. Единогласно была одобрена кандидатура Алексея Дегтева. Также в состав совета вошел новый директор Самарского дома молодежи Дмитрий Кривов.
Новый глава совета поблагодарил коллег за оказанное доверие и получил первое поручение: представлять Самару во всероссийском штабе патриотических сил, проводимом при поддержке Общественной палаты РФ. Первое его заседание пройдет 13 апреля в Москве. Всем участникам встречи было предложено либо войти в состав самарской делегации на этом съезде, либо подготовить свои предложения.
Дегтев напомнил, что Самаре есть чем поделиться с другими регионами: это и культурно-патриотическая акция «Знамя Победы», и исторический проект «Самарские судьбы», и фестиваль оркестров «Марш победы». Затем члены совета обсудили основные направления текущей работы. Так, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Пронин рассказал о масштабном проекте по установке мемориальных досок погибшим героям. На его реализацию в 2018 г. удалось получить президентский грант в размере 500 тыс. рублей. На эти деньги будет установлено 15 досок: девять на зданиях школ и шесть на домах, где жили герои. Руководитель Самарской региональной общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделений специального назначения» Ирек Кашапов добавил, что за время существования организации они также установили 60 табличек на домах погибших героев.
Заместитель руководителя управления культуры гордепартамента культуры, туризма и молодежной политики Евгения Мищенко рассказала о работе департамента по увековечению памяти патриотов России и выдающихся самарцев. Здесь и координация работы по установке мемориальных сооружений (памятников и досок), и ремонт и содержание исторических объектов, среди которых — памятник Ленину на площади Революции, памятник Чапаеву возле драмтеатра и самолет Ил-2 на развязке пр. Кирова/Московское шоссе. Также Мищенко напомнила, что с 2012 г. муниципалитет поддерживает общественно значимые проекты специальными грантами, и заявки на участие в конкурсе можно подать до 1 мая.
А заместитель руководителя управления по взаимодействию с социально ориентированными НКО и национальными центрами департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары Дмитрий Долганов поделился планами проведения цикла мероприятий патриотической направленности в рамках реализации проектов «Единство народов — сила России», «Все мы — Россия! Вместе мы — сила!» и «Народы России на службе Отечеству».
Алексей Дегтев, председатель Самарской городской думы:
— Сегодня многие страны пересматривают свои взаимоотношения и взгляды на те или иные исторические события. И в этих условиях патриотическое воспитание становится необходимым условием единения и одним из главных векторов развития нашего государства.
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