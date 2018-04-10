«Это настоящий мозговой бизнес-центр». Десятиклассница Татьяна Маслеева из Пильны побывала в «Сколково»

Рисунок Т. Масляевой«Это настоящий мозговой бизнес-центр». Десятиклассница Татьяна Маслеева из Пильны побывала в «Сколково»Ученица 10 класса Пильнинской средней школы №2 — Татьяна Масляева стала не просто участницей Всероссийского конкурса « Россия , устремленная в будущее», но и вместе со своими коллегами по форсайт-команде стала его победительницей и теперь готовится к поездке в Санкт-Петербург , чтобы продолжить защиту своей работы.

Мы встретились с ней после ее возвращения из Владивостока , и расспросили о впечатлениях от участия в конкурсе.

В конце прошлого года Татьяна и Алена Артамонова приняли участие в конкурсе «Россия, устремленная в будущее», Алена писала эссе, а Таня отправила рисунок, в котором отразила, каким видит наше ближайшее будущее.

— Я хотела показать в своем рисунке, что в будущем роботы смогут упростить нашу жизнь, — рассказывает она, — освободят нас от рутины, монотонной работы и у человека появится больше времени для реализации своих возможностей и идей, скрытых ресурсов.

О том, что я войду в число тех, кто попадет на награждение в Москву , я даже не думала, поэтому письмо с приглашением на форум было неожиданностью! Отказаться от такой возможности я просто не могла, к тому же мне очень нравится смена мест, путешествия, так как всегда это новые знакомства, новые эмоции, которые дают массу положительного обогащения для внутреннего мира и для творчества.

Сам форум длился два дня, и каждому из участников на защиту своей работы давалось не более двух минут. Я чувствовала себя спокойно во время выступления, наверное, поэтому и смогла добиться результата.

Огромное впечатление осталось от посещения Сколково. Это настоящий мозговой бизнес-центр, где работают только профессионалы своего дела. Там непередаваемая атмосфера будущего.

Следующая остановка — Владивосток

По окончании форума Татьяна получила диплом участника и вернулась домой, а в конце января узнала, что стала победителем по Нижегородскому региону и теперь ее ждал Владивосток, где надо было решать уже новые задачи.

— Родители были не против, чтобы я поехала на самый край страны, — вспоминает Татьяна, — но окончательно на мое решение ехать повлиял разговор с директором школы Маргаритой Васильевной Канчеровой и заместителем директора по воспитательной работе Еленой Геннадьевной Щеренковой, которые оказали огромную поддержку, сказали, что верят в меня.

Во Владивостоке нас встречал всероссийский детский центр «Океан», я там пробыла с 11 февраля по 3 марта, и это были просто фантастические три недели. У нас не было практически ни одной свободной минуты. Помимо того, что мы посещали школьные занятия, чтобы не отставать от программы, у нас были бизнес-лекции, тренинги, мастер-классы. Запомнилась встреча с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светланой Петровной Горячевой

А еще каждый получил трудовую книжку, я на это время стала барменом в спорт-баре.

Через полторы недели приехала делегация из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ , и начался отбор для создания форсайт-групп. Нам предстояло за 15 минут сделать рекламную презентацию одного из продуктов. Из выступавших выбирали лучших и формировали группы для дальнейшей работы. Ведь дальше нам предстояло разработать и защитить свой законопроет, который должен работать на преобразование и развитие нашей страны.

Всего было создано семь групп, нам досталась тема образования. Мы в своем проекте решили сделать ставку на учителей, ведь от них зависит каким вырастет следующее поколение россиян.

Мы постарались сделать максимум для защиты наших идей, и все это вместили в пять минут выступления, конкуренция была очень серьезная, у других были тоже важные темы по модернизации ЖКХ, страхования, информационной безопасности и другие.

Наша группа стала победителем, и теперь мы, общаясь через интернет, дорабатываем свой проект, чтобы представить его в начале апреля в Санкт-Петербурге, и если жюрисочтет его достойным, то он будет принят к рассмотрению на законодательном уровне.

После этой поездки я научилась грамотно обосновывать идеи, узнала о том, как функционирует система законотворчества. Но был и творческий аспект, на мастер-классе от диджея узнала как создавать и смешивать музыку.

Мир творчества

Татьяна — девушка с творческим потенциалом. Помню, как меня поразили портреты, написанные ею для защиты дипломной работы в Детской школе искусств.

Но окончив её, она не отложила в строну кисти и краски, а по-прежнему продолжает создавать портреты.

— Для меня — это один из способов самовыражения, — делится с нами Таня, — меня привлекают яркие цвета и необычные формы. Я ещё окончила и класс фортепиано в ДШИ, пианино тоже не стоит без дела.

Увлекает меня и создание видео-роликов.

Кем хочу стать в будущем? Пока четкого ответа нет, понравилась система бизнеса и управления, но не менее интересна для меня и сфера журналистики. А что выберу конкретно, будет видно!

Автор: Элеонора Тарлыкова

Источник: «Сельская трибуна»