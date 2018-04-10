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32-летняя Ирина Шейк позирует в бикини и без макияжа на райском курорте
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32-летняя Ирина Шейк позирует в бикини и без макияжа на райском курорте 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ирина Шейк последние пару месяцев практически не покидала Лос-Анджелес. Она старалась все свободное время проводить с дочерью Леей, которой недавно исполнился годик. Также ее часто замечали, когда она гуляла по пляжу или городу со своим возлюбленным Брэдли Купером. Их даже видели в центре планирования семьи, после чего появились слухи, что они готовятся вновь стать родителями.
Несколько дней назад Ирина поужинала в ресторане с Купером, своей мамой и другими родственниками. Родительница модели переехала в США, чтобы помогать дочери нянчить ее внучку. Уже вчера русская красавица покинула дом и улетела на райский курорт. Предстоит ей там отдыхать или работать пока неизвестно. Шейк предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. Однако она опубликовала фото, на котором позирует в розовом бикини и без макияжа на фоне белого песка и пальм.
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Поклонники сразу догадались, что Ирина загорает где-то на пляже у моря, а возможно там у нее запланирована фотосессия. Снимок набрал тысячи комментариев меньше чем за сутки. Многие не устают восхищаться красотой модели. В свои 32 года она может похвастаться безупречной кожей и идеальной фигурой.
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