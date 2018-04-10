МЧС предложило оградить мосты Петербурга сетками

«В последнее время участились случаи гибели людей. И есть самые популярные мосты, с которых прыгают и на лед, и в воду. Хотелось бы обратиться (к представителям »Мостотреста» , — Прим.авт.), может установить технические предупреждающие сетки или что-то сделать, дабы затруднить такие ситуации, сохранить жизни граждан?» — отметил он.

Однако специалисты отметили, что установить любые элементы на мостах будет затруднительно. Как отметил первый заместитель директора СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин , все разводные мосты Петербурга являются памятниками и любое нарушение внешнего облика, окажется нарушением федерального закона.

«Кроме того, любые выносы, сетки испортят внешний вид моста и скроют архитектурную подсветку. Как показывает практика, самое действенное, что мы делаем — наша служба охраны патрулирует мосты, держит под наблюдением и разводную часть и тротуары. И по нашей статистике именно охрана снимает людей с перильного ограждения и не оставляет их одних до приезда специалистов», — отметил Кочин.