Ещё
МЧС предложило оградить мосты Петербурга сетками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предложило оградить мосты Петербурга сетками 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
«В последнее время участились случаи гибели людей. И есть самые популярные мосты, с которых прыгают и на лед, и в воду. Хотелось бы обратиться (к представителям »Мостотреста», — Прим.авт.), может установить технические предупреждающие сетки или что-то сделать, дабы затруднить такие ситуации, сохранить жизни граждан?» — отметил он.
Однако специалисты отметили, что установить любые элементы на мостах будет затруднительно. Как отметил первый заместитель директора СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин, все разводные мосты Петербурга являются памятниками и любое нарушение внешнего облика, окажется нарушением федерального закона.
«Кроме того, любые выносы, сетки испортят внешний вид моста и скроют архитектурную подсветку. Как показывает практика, самое действенное, что мы делаем — наша служба охраны патрулирует мосты, держит под наблюдением и разводную часть и тротуары. И по нашей статистике именно охрана снимает людей с перильного ограждения и не оставляет их одних до приезда специалистов», — отметил Кочин.
РЖД-Партнер: последние новости
За 4 дня забастовки железные дороги Франции понесли ущерб в €100 млн Подробности: https://regnum.ru/news/2401689.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. Нарендра Моди свернул план внедрения Европейской системы управления движением поездов Росавиация предложила "Саратовским авиалиниям" просить о прекращении полетов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков304
МиГ-31 превратили в крылатую ракету39
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148100
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД61
Познер ответил на вопрос о совете Путину29
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение