Главой Первомайского района стал Виталий Новоселов 

«Виталий Валерьевич Новоселов родился в 1973 году в Новосибирске. В 2011 году он окончил Современную гуманитарную академию по направлению „Юриспруденция“ со степенью „Бакалавр юриспруденции“, — говорится в сообщении пресс-центра мэрии. — В 2016 году — Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций по специальности „Государственное и муниципальное управление“ с квалификацией „Бакалавр“. С 2008 по 2014 годы Виталий Новоселов работал директором ООО „Травы Алтая“. С 2014 года — заместителем главы администрации Кировского района Новосибирска».
В соответствии с распоряжением мэра Анатолия Локтя, к работе в должности главы района Виталий Новоселов приступил 10 апреля. На сайте Кировского района, где Виталий Новоселов все еще значится заместителем, указано, что из званий и наград у нового главы Первомайки — Благодарственное письмо мэра и юбилейная медаль «80 лет Новосибирской области». Здесь же указано, что с 2008 по 2014 годы Виталий Валерьевич был помощником депутата Государственной думы, то есть самого Анатолия Локтя. Добавим, что предыдущий глава Первомайского района Алексей Васильев ушел на пенсию, а ранее мэр Новосибирска уволил главу администрации Дзержинского района Александра Полищука. Это случилось после того, как при подсчете голосов при выборе перечня объектов по благоустройству общественных территорий обнаружились нарушения.