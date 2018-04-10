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В ЛДПР предложили отслеживать содержание сериалов по аналогии с соцсетями
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В ЛДПР предложили отслеживать содержание сериалов по аналогии с соцсетями 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Фракция ЛДПР направила во вторник письмо в Роскомнадзор с просьбой создать инициативную группу, которая будет отслеживать содержание телесериалов и передач на предмет пропаганды насилия и разжигания розни по аналогии с социальными сетями, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов на пленарном заседании Госдумы.
"Мы сегодня отправили письмо в Роскомнадзор, чтобы была создана инициативная группа, которая так же, как потом будут просматриваться соцсети, будет осваивать телесериалы, телепередачи, в которых встречаются вещи, которые пропагандируют насилие", — сказал Власов.
Он пояснил, что сегодня режиссер может аргументировать представленные ему образы как художественный вымысел. Однако, как заявил Власов, в таких примерах, как телесериал «Глухарь», создается негативный образ полиции. «Мне кажется, это неправильно», — заключил депутат.
Он также выразил надежду, что эта инициатива будет в дальнейшем поддержана. «Очень много сейчас обсуждается интернет, однако о телевидении мы пока забываем», — сказал он.
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