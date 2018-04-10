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Жительница Челябинской области выразила благодарность участковому уполномоченному полиции из г. Артема Приморского края
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Жительница Челябинской области выразила благодарность участковому уполномоченному полиции из г. Артема Приморского края 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
На имя начальника отдела МВД России по городу Артему поступило письмо от жительницы Челябинской области Ирины Фокиной. Женщина просит объявить благодарность участковому уполномоченному полиции Игорю Малявко.
Ирина Ивановна рассказала, что в январе 2018 года она обратилась с заявлением в дежурную часть отдела полиции города Артема. Заявительница просила привлечь к ответственности местную жительницу, которая заняла деньги у ее отца и до настоящего времени их не вернула.
Участковый уполномоченный полиции Игорь Малявко, работая по материалу, установил: в 2016 году жительница Артема одолжила у 78-летнего пенсионера 250 тысяч рублей. Написав расписку, она обязалась вернуть денежные средства через полгода. Однако до настоящего времени деньги потерпевшему не были возвращены. Злоумышленница объяснила свой проступок тем, что испытывала временные трудности с деньгами.
После того, как сотрудник полиции провел профилактическую беседу с 61-летней жительницей Артема, денежные средства были возвращены пенсионеру в полном объеме.
«Профессионализм, верность служебному долгу, чуткое и внимательное отношение к людям помогли решить проблему, которая тянулась на протяжении нескольких лет», — пишет в своем письме Ирина Ивановна. Приказом начальника отдела МВД России по городу капитану полиции Игорю Малявко объявлена благодарность.
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