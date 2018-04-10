«Северный форум». Ямал знает, как сохранить исконную среду коренных народов 

Ямальская делегация с 12 по 14 апреля примет участие в пятнадцатом Красноярском экономическом форуме. Его официальная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал».
Традиционно в форуме примут участие представители правительства России, Федерального Собрания РФ, главы российских регионов, российские и зарубежные бизнесмены, дипломаты, известные деятели научных и деловых кругов.
Деловая программа форума рассчитана на три дня и включает работу около 70 площадок. Основным его событием станет пленарное заседание «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». Большое внимание уделят и проекту создания макрорегиона «Енисейская Сибирь». Другие площадки посвятят самым разным темам: цифровая экономика, подготовка кадров, торгово-инвестиционное взаимодействие России и Китая, формирование точек роста в азиатской части страны, экологические вопросы и многое другое. Дискуссии пройдут в самых разных форматах: пленарные заседания, круглые столы, конференции, открытые площадки.
Во время Красноярского экономического форума 11 и 12 апреля проведут тринадцатую Генеральную ассамблея Международной организации северных регионов «Северный форум» на тему «Северный форум: настоящее и будущее». Основная повестка посвящена обсуждению развития Арктической зоны и северных территорий в условиях глобальных изменений в Арктике. Принятые на Генеральной ассамблее решения во многом определят вектор дальнейшего развития межрегионального циркумполярного сотрудничества. Планируется проведение заседаний Совета губернаторов, Комитета региональных координаторов Северного форума, подведение итогов двухлетнего председательства Красноярского края в международной организации.
Ямал на открытом совещании Комитета региональных координаторов предоставит начальник управления внешнеэкономической деятельности окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Иван Тимкин. Он выступит с докладом и расскажет участникам мероприятия о региональном опыте работы с коренным малочисленным населением, поддержке и мерах по сохранению их исконной среды и традиционного хозяйствования, создании условий для медицинского просвещения и особенностях организации образовательного процесса носителей аборигенной культуры.
Северный форум — некоммерческая международная организация, деятельность которой направлена на повышение качества жизни населения северных территорий. Его участники Южная Корея, Исландия, Аляска, Финляндия, Якутия Югра, Чукотский и Ненецкий автономные округа, Камчатский, Приморский и Красноярский края, Мурманская область. Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, Ямал является членом Северного форума с 1996 года.