Радио JAZZ примет участие в «Тотальном диктанте»

Радио JAZZ 89.1 FM примет участие в образовательной акции «Тотальный диктант». 14 апреля 2018 года в Государственном музее А. С. Пушкина программный директор радиостанции и ведущий программы «Концерт-Холл» Пётр Дмитриев будет диктовать текст всем пришедшим проверить свой уровень грамотности.

Принять участие в крупнейшем образовательном проекте, объединившим уже более 500 городов России , может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов мероприятия http://totaldict.ru/. Там же можно выбрать желаемую площадку прохождения тестирования знаний русского языка.

Радио JAZZ 89.1 FM будет ждать всех участников по адресу: ул. Пречистенка, д.12/2. Диктант начнётся ровно в 14:00, поэтому рекомендуется прибыть заранее. Подробности можной найти на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

Напомним, проект «Тотальный диктант» реализуется с 2004 года. В 2010 году образовацельная акция получила Национальную премию в области общественных связей «Серебряный лучник» как лучший российский общественный проект.