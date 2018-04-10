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Радио JAZZ примет участие в «Тотальном диктанте»
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Радио JAZZ примет участие в «Тотальном диктанте» 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Радио JAZZ 89.1 FM примет участие в образовательной акции «Тотальный диктант». 14 апреля 2018 года в Государственном музее А. С. Пушкина программный директор радиостанции и ведущий программы «Концерт-Холл» Пётр Дмитриев будет диктовать текст всем пришедшим проверить свой уровень грамотности.
Принять участие в крупнейшем образовательном проекте, объединившим уже более 500 городов России, может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов мероприятия http://totaldict.ru/. Там же можно выбрать желаемую площадку прохождения тестирования знаний русского языка.
Радио JAZZ 89.1 FM будет ждать всех участников по адресу: ул. Пречистенка, д.12/2. Диктант начнётся ровно в 14:00, поэтому рекомендуется прибыть заранее. Подробности можной найти на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
Напомним, проект «Тотальный диктант» реализуется с 2004 года. В 2010 году образовацельная акция получила Национальную премию в области общественных связей «Серебряный лучник» как лучший российский общественный проект.
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