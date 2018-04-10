Нелли Ермолаева решила вернуться в Москву из Америки

Экс-звезда «Дома-2» объяснила свое решение.

Экс-звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева со своей семьей возвращается в Москву . Девушка со своим мужем Кириллом улетела в Америку еще в январе этого года, но пара приняла решение не оставаться в чужой стране насовсем.

«Купили билеты в Москву. 14 апреля прилетим уже втроем домой. Много мыслей в голове, напишу об этом позже. Подарочки и разные полезности привезу из Америки. А самый главный подарок, который мы увезем, — наш сынишка», — написала звезда на своей страничке в Instagram.

Несмотря на предположения некоторых подписчиков, пара и не собиралась оставаться в Америке навсегда. В эксклюзивном интервью Wday.ru Нелли Ермолаева рассказала, почему она и Кирилл решили рожать в Майами

«Так он получил двойное гражданство. Человек будет многогранен и свободен, а когда так, мышление, мировоззрение — абсолютно другие, отличаются от тех, что у людей, которые скованны. Он может жить на две страны. Это человек мира! Может заниматься тем, чем хочет».

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В интервью Нелли также рассказала о беременности вторым ребенком, читай по ссылке.

Напомним, бывшая участница «Дома-2» Нелли Ермолаева и бизнесмен Кирилл Андреев впервые стали родителями 10 февраля. В одной из клиник Майами звезда родила мальчика, которого они назвали Мироном.

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