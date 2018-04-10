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В Тропарево-Никулино прошла акция «Ветеран Победы»
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В Тропарево-Никулино прошла акция «Ветеран Победы» 

На Западе Москвы 46 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Ребята военно-патриотического клуба «Архистратиг» и группа сестер милосердия им. свт. Луки (Войно-Ясенецкого) при храме Архистратига Михаила поздравили ветеранов ВОВ с праздником Воскресения Христова.
Данная акция проходила в рамках церковно-государственной образовательно-воспитательной Программы Управы района Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы «Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях и войсковых частях ВС РФ г. Москвы при непосредственном участии Русской Православной Церкви».
Началом акции послужила встреча воспитанников Воскресной школы и членов ВПК «Архистратиг» с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. и руководителями ветеранских ячеек Совета ветеранов района Тропарево-Никулино, где ребята представили литературную композицию под руководством художественного руководителя Нагорнова А. В.
По окончании представления старший преподаватель Воскресной школы д. Андрей К. рассказал о смысле Воскресения Христова и вручил вместе с ребятами освященные куличи и яйца. По благословению настоятеля храма протоиерея Георгия Студенова и при поддержке Управы района Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы для каждого ветерана от храма, также был организован специальный подарок-пряник с поздравлением Светлого Христова Воскресения и праздником Победы.
После поздравлений в Совете ветеранов, участники акции — члены впк «Архистратиг» и группа сестер милосердия посетили ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. с ограниченными возможностями на дому, пообщались с ними и вручили памятные подарки.
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