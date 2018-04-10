Дикая, а не одичавшая. Споры вокруг лошадей Пржевальского продолжаются

На обложке первого апрельского номера американского журнала «Science» опубликована фотография лошадей Пржевальского из заповедника «Оренбургский».

Международный престиж

О том, как это фото появилось на обложке очень популярного издания рассказывает Наталия Судец, пресс-секретарь ФГБУ «Оренбургский»: «Бильд-редактор журнала Science искала фотографию лошадей Пржевальского на обложку номера и увидела мои снимки на сайте Программы развития ООН . Через сотрудников ПРООН она узнала мои контакты и написала мне. Журнал Science считается одним из самых авторитетных научных журналов. Он публикует на своих страницах различные мнения и выступает как площадка для дискуссий. В этом номере они опубликовали исследование, авторы которого сделали предположение, что лошади Пржевальского являются на самом деле не дикими, а одичавшими домашними лошадьми. Мы и наши коллеги из Ассоциации ТАХ ( Франция ) с этим выводом не согласны. Поэтому я предложила редакторам Science инициировать обсуждение статьи на их сайте и опубликовать нашу точку зрения и фотографию. Для заповедника и Программы по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского очень престижно оказаться на обложке данного издания, поэтому я согласилась. Журнал выходит еженедельно и имеет 130 000 подписчиков бумажного издания».

Споры о происхождении

Итак, группа ученых во главе с Людовиком Орландо из Копенгагенского университета опубликовала в журнале«Science» статью, где утверждается, что лошади Пржевальского являются не последними дикими предками современных лошадей, а одичавшими потомками первых домашних скакунов, которые жили в окрестностях современного села Ботай в Казахстане

Вот, что в ответ на это говорит руководитель Центра реинтродукции лошади Пржевальского Татьяна Жарких : «Останки ботайских лошадей вполне могут принадлежать диким лошадям Пржевальского, на которых охотились, ловили живьём, некоторых успешно приручали, даже раздаивали и использовали для работы. Но нельзя говорить, что 5,5 тысячи лет назад все дикие лошади были одомашнены, а потом некоторые из них сбежали и одичали, превратившись в известную нам лошадь Пржевальского».

Как уточнили в заповеднике, степная зона восточнее Уральских гор была исконным местообитанием диких лошадей Пржевальского тысячи лет назад. Древние люди всегда охотились на них.

«То есть ботайцы не одомашнили местных лошадей, которых впоследствии назвали пржевальцами. Они, по-видимому, отлично владели навыками приручения, могли не только убивать диких лошадей на охоте, но и отлавливать их живьём и содержать в удобном для себя месте, рядом с жилищем. При этом их прирученные лошади скрещивались с дикими сородичами, ботайцы не вели селекцию», — считает Жарких.

Так, одна фотография стала предметом целой международной научной дискуссии.