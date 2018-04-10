Доказана роль бровей в эволюции человека

Уменьшение характерных для древних людей массивных надбровных дуг способствовало развитию общения между предками современного человека и, как следствие, их прогрессу. К такому выводу пришли археологи из университета Йорка, отчет об их исследованиях опубликован на сайте вуза.

Группа археологов и антропологов под руководством Пола О’Хиггинса проверила три существующие на сегодняшний день гипотезы о роли массивных надбровных дуг в жизни древнего человека. Согласно первой, большие кости брали на себя часть нагрузки при откусывании и пережевывании грубой первобытной пищи. Другая версия гласит, что массивные надбровья образовались в результате соединения костей черепа, образующих глазницу — подобно тому, как горы возникли на стыках литосферных плит Земли. Наконец, третья теория говорит о том, что размер надбровных дуг служил признаком агрессивности и доминирующего положения их носителей.

Ученые построили трехмерную модель черепа гейдельбергского человека, жившего 125-300 тысяч лет назад. Homo heidelbergensis, чьи останки были найдены в Замбии , считается ближайшим предком современного человека. Математический анализ показал, что усилие, передающееся на надбровья при работе челюстного аппарата, является небольшим и не зависит от их величины. Также не нашла подтверждения «литосферная» версия.

— Надбровные дуги были одним из признаков полового диморфизма и сгладились в результате социализации древних людей и снижения уровня их агрессивности, — считает Пол О’Хиггинс. Он приводит в пример доминантных самцов мандрилов, чье привилегированное положение в стае подчеркивают ярко-синие бугры по сторонам носа. На рост бугров влияют гормоны.

С уменьшением уровня агрессии первобытных людей надбровные дуги сгладились и приняли более вертикальное положение. Брови таким образом получили большую подвижность и смогли выражать более широкий спектр эмоций, что способствовало развитию общения и прогрессу дрвених людей.

Ранее ученые выяснили, что мимика представителей разных наций и культур совпадает. При удивлении люди поднимают брови, выражая негативные эмоции — хмурятся.