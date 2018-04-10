Весна изменит облик округа

Жители запада Москвы интересуются проблемами весеннего благоустройства. Их волнуют вопросы приведения в порядок мемориальных объектов и обновления детских площадок и зон отдыха.

Валентина Васильевна, жительница Солнцевского проспекта спрашивает: будут ли приведены в порядок в ходе весенней приборки памятники героям Великой Отечественной войны?

Первый заместитель главы управы района Солнцево Андрей Извеков:

Патронаж над памятниками героям войны осуществляют представители Молодежной палаты района и сотрудники управы. 21 апреля в день общегородского субботника все мемориальные объекты Солнцева будут приведены в порядок, очистят и подготовят к посадкам зеленых насаждений и территории рядом с ними.

Что планируется благоустроить в этом сезоне в районе Проспект Вернадского? — спрашивает Анна Юдина

Глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев

Жители сами выбрали объекты для приведения в порядок через портал «Активный гражданин». Это:

— детская площадка по адресу: ул. Лобачевского, д.4, корп.1;— спортивная площадка по адресу: ул. Лобачевского, д.8;— зона отдыха по адресу: ул. Удальцова, д.7, корп. 2;— детская площадка по адресу: Ленинский проспект, д. 130, корп. 2.

Рядом с домом № 3 на улице 50 лет Октября по просьбе жителей установят антипарковочные столбики, которые сделают тротуар безопасным для движения пешеходов.