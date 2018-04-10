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Весна изменит облик округа
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Весна изменит облик округа 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Жители запада Москвы интересуются проблемами весеннего благоустройства. Их волнуют вопросы приведения в порядок мемориальных объектов и обновления детских площадок и зон отдыха.
Валентина Васильевна, жительница Солнцевского проспекта спрашивает: будут ли приведены в порядок в ходе весенней приборки памятники героям Великой Отечественной войны?
Первый заместитель главы управы района Солнцево Андрей Извеков:
Патронаж над памятниками героям войны осуществляют представители Молодежной палаты района и сотрудники управы. 21 апреля в день общегородского субботника все мемориальные объекты Солнцева будут приведены в порядок, очистят и подготовят к посадкам зеленых насаждений и территории рядом с ними.
Что планируется благоустроить в этом сезоне в районе Проспект Вернадского? — спрашивает Анна Юдина
Глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев:
Жители сами выбрали объекты для приведения в порядок через портал «Активный гражданин». Это:
— детская площадка по адресу: ул. Лобачевского, д.4, корп.1;— спортивная площадка по адресу: ул. Лобачевского, д.8;— зона отдыха по адресу: ул. Удальцова, д.7, корп. 2;— детская площадка по адресу: Ленинский проспект, д. 130, корп. 2.
Рядом с домом № 3 на улице 50 лет Октября по просьбе жителей установят антипарковочные столбики, которые сделают тротуар безопасным для движения пешеходов.
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