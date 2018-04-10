Питание солдат в Казахстане будет содержать больше калорий

Минобороны Казахстана решило реформировать систему обеспечения питанием военнослужащих срочной службы, передает телеканал «МИР 24». Предложено исключить из системы госзакупок военное ведомство.

Чтобы выиграть тендер, компании занижают стоимость питания почти на треть, и в результате солдатам не хватает калорий.

«На сегодняшний день трехразовое питание военнослужащих и курсантов обходится в 1200 тенге. Однако фирмы, которые участвуют в конкурсе, снижают свои суммы до 900 тенге. Здесь мы ничего не можем поделать, потому что конкурс проводится согласно закону — конкурс выигрывает тот, кто предлагает самую низкую цену, это неправильно», — отметил министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков

Добавим, что в этом году в конкурсе на питание военнослужащих участвовало более 200 частных фирм.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ