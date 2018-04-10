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12 нижегородских маршрутов не закроют. Договор продлили на 2 месяца
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12 нижегородских маршрутов не закроют. Договор продлили на 2 месяца 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Президент Союза перевозчиков Нижегородской области на встрече с мэром областного центра спросил о судьбе маршрутов, на которые заканчиваются договоры.
— В нашу организацию входит 12 перевозчиков, которые являются основными в Нижнем Новгороде и частично обслуживают пригородные маршруты. В прошлом году предприниматели купили 350 новых автобусов, в этом году еще зарезервировали под новые конкурсы. Не понятно, когда они будут объявлены, — заявил Михаил Романычев. — Старые договоры заканчиваются, перевозчики не знают, что делать. Мы законопослушные граждане. Если выйдем завтра на маршруты — нарушим закон. Ситуация выходит из легального поля.
В ответ на Владимир Панов сообщил, что сегодня утром дал поручение продлить договоры.
— Относительно 12 маршрутов, которые должны закончить свое действие с завтрашнего числа. Сегодня утром я дал поручение продлить их на два с половиной месяца для того, что бы все стороны могли объясниться и наметить дальнейшие планы. Поэтому перевозчики могут спокойно работать в легальной форме, — сказал мэр Нижнего Новгорода.
Речь идет о маршрутках: Т-25, Т-37, Т-41, Т-42, Т-46, Т-47, Т-60, Т-76, Т-78, Т-83, Т-90, Т-98. Два с половиной месяца истекают 25 июня, если договор не будет опять продлен. Напомним, что последний матч чемпионата мира по футболу –1/4 финала — пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 6 июля.
Перевозчики, в свою очередь, отмечают, что из этих 12 маршрутов к отмене не рекомендован ни один. Для 9 маршрутов разработчики КТС посоветовали изменить трассу на отдельных участках. Это Т-37, Т-41, Т-42, Т-46, Т-47, Т-60, Т-83, Т-90, Т-98. Также многие из этих маршрутов просили оставить нижегородцы. Они часто успоминаются в специально созданной группе «Общественный транспорт Нижнего Новгорода» во «Вконтакте».
Владимир Панов добавил, что всего в 2018 году планируется отменить 27 маршрутов.
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