«Уралхиммаш» поставит оборудование на 320 млн руб. в Пермский край

"АО «Уралхиммаш» заключило контракт на изготовление, поставку и монтаж установки из трех шаровых резервуаров объемом 3000 куб. м. Заказчиком резервуаров выступает ОАО «НИИК», они предназначены для хранения жидкого аммиака на новом производстве аммиака, карбамида и меламина ПАО «Метафракс»", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что стоимость контракта — 320 млн рублей.

По данным завода, изготовление, поставка и работы по монтажу шаровых резервуаров должны быть закончены к третьему кварталу 2019 года. «Уралхиммаш» уже изготавливал подобные шаровые резервуары в 2015 году для Балаковского филиала АО «Апатит» (Балаково, Саратовской области ) и в 2017 году для ЗАО «Таманьнефтегаз».