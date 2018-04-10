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«Уралхиммаш» поставит оборудование на 320 млн руб. в Пермский край
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«Уралхиммаш» поставит оборудование на 320 млн руб. в Пермский край 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апреля. /ТАСС/. АО «Уралхиммаш» (входит в ПАО «Объединенные машиностроительные заводы») поставит ПАО «Метафракс» (Губаха, Пермский край) оборудование на 320 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе уральского завода.
"АО «Уралхиммаш» заключило контракт на изготовление, поставку и монтаж установки из трех шаровых резервуаров объемом 3000 куб. м. Заказчиком резервуаров выступает ОАО «НИИК», они предназначены для хранения жидкого аммиака на новом производстве аммиака, карбамида и меламина ПАО «Метафракс»", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что стоимость контракта — 320 млн рублей.
По данным завода, изготовление, поставка и работы по монтажу шаровых резервуаров должны быть закончены к третьему кварталу 2019 года. «Уралхиммаш» уже изготавливал подобные шаровые резервуары в 2015 году для Балаковского филиала АО «Апатит» (Балаково, Саратовской области) и в 2017 году для ЗАО «Таманьнефтегаз».
"Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтегазовой, энергетической, атомной, химической отраслей промышленности, предприятий черной и цветной металлургии, строительства. В 2010 году при поддержке основного акционера (Газпромбанка) на заводе была принята инвестиционная программа по модернизации сварочного оборудования и внедрению современных методов производства.
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