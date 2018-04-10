В Черновцах впервые за 10 лет появились новые троллейбусы

Об этом сообщил эксперт по транспорту Александр Кава в Facebook.

«В Черновцы доставили первые за 10 лет новые троллейбусы Всего городские власти приобрели четыре новых троллейбуса модели Днепр Т203, построенных на основе кузова белорусского производства завода МАЗ», — написал он.

Отмечается, что троллейбусы оборудованы аккумуляторами для автономного хода, что позволит их использовать на маршрутах где нет контрактной сети на всем протяжении.