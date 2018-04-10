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В Черновцах впервые за 10 лет появились новые троллейбусы
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В Черновцах впервые за 10 лет появились новые троллейбусы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил эксперт по транспорту Александр Кава в Facebook.
«В Черновцы доставили первые за 10 лет новые троллейбусы Всего городские власти приобрели четыре новых троллейбуса модели Днепр Т203, построенных на основе кузова белорусского производства завода МАЗ», — написал он.
Отмечается, что троллейбусы оборудованы аккумуляторами для автономного хода, что позволит их использовать на маршрутах где нет контрактной сети на всем протяжении.
Ранее появилось видео трассы из Одессы в Киев, которая похожа на «лунный ландшафт» — ямы покрывают большую частью дорожного полотна на одном из участков дороги, которая является одной из основных транспортных артерий Украины.
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