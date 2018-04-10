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Экс-замминистра внутренних дел Тывы стал главным федеральным инспектором в Забайкалье
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Экс-замминистра внутренних дел Тывы стал главным федеральным инспектором в Забайкалье 

ТАСС 1 час назад
ЧИТА, 10 апреля. /ТАСС/. Нового главного федерального инспектора в Забайкальском крае официально представили во вторник в Чите. Им стал бывший заместитель министра внутренних дел по Республике Тыва Вячеслав Макаров, сообщила пресс-служба губернатора.
"Губернатор Наталья Жданова пожелала Макарову успехов на новом поприще и выразила надежду на совместный конструктивный диалог", — сказали в пресс-службе.
Макаров родился в 1963 году в Тамбовской области, проходил службу в правоохранительных органах. Его предшественником на этой должности был Дмитрий Колозин, назначенный главным федеральным инспектором в Забайкальском крае в ноябре 2016 года. До своего приезда в Читу Колозин работал начальником наркоконтроля в Севастополе.
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