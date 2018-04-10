Понятный перерасчёт. Большинство жителей получат «минусовые» платежки

В апреле красноярцы, в домах которых установлены приборы учёта за тепло, начали получать платёжки с перерасчётом. Кому-то необходимо будет доплатить за фактическое потребление тепла, большинству же жителей вернут уплаченное сверх меры.

Кому перерасчёт?

Каждый год управляющие компании обязаны производить перерасчёт за отопление в тех домах, где установлены общедомовые приборы учёта. Напомним, что сейчас владельцы квартир платят не по факту в тот период времени, когда батареи греют, а в течение всего года равными частями — это называется 1/12. Суть этой методики заключается в том, что предполагаемый годовой объём потребления тепла равномерно распределяется по месяцам. А потом раз в год, если дом оборудован общедомовым прибором учёта тепловой энергии, проводится корректировка. Заранее в начале года сказать, сколько гигакалорий реально тот или иной дом потратит на отопление, нельзя. Поэтому для расчётов ежемесячных платежей за тепло берутся показатели общедомового прибора учёта тепла за предыдущий год. Так, в 2017 году за расчётную основу брались показатели ОПУ 2016 года.

«Корректировку за отопление управляющие компании обязаны производить ежегодно в первом квартале на основании правил предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением правительства. Это делается, чтобы привести в соответствие плату за фактическое потребление тепла жителями многоквартирных домов», — отметила заместитель начальника отдела надзора за соблюдением порядка начисления платы за коммунальные услуги службы Стройнадзора Ольга Селюн.

Собственники квартир самой крупной УК Красноярска — «ЖСК» — уже начали получать квитанции с новыми суммами.

«В корректировке платы за отопление участвовали 1243 многоквартирных дома, оборудованных общедомовыми приборами учёта, это 132 802 лицевых счёта. Из них более 70% собственников жилья получили минусовой перерасчёт — это значит, что жителям этих домов будет проведён возврат средств. А жители почти 28% получат корректировку с плюсом, и им придётся доплатить за фактическое потребление тепла», — комментирует руководитель группы расчётов с населением УК «ЖСК» Владимир Москаленко.

Есть управляющие компании, где суммы к возврату или начислению совсем минимальны. Например, в УК «Холмсервис» корректировка составляет не более 1 тыс. рублей. «В этом году смогли максимально приблизиться к общедомовому прибору учёта и скорректировать начисления, сильного дисбаланса у нас нет», — говорит руководитель отдела регистрационного учёта и расчётов с населением Оксана Каледа.

Если не согласен

Бывает так, что жители не согласны с цифрами перерасчёта в своих квитанциях. Таким людям в первую очередь нужно обратиться в свою УК за разъяснениями. Там должны на конкретных цифрах объяснить, сколько абонент фактически потребил тепла за прошлый год, а сколько ему начислили. Если ответ не устраивает, то можно пойти за разъяснениями в Стройнадзор — ответ дадут в течение 30 дней.

«Грамотные потребители могут усомниться и в корректности работы прибора учёта, — добавляет руководитель краевого консультационно-правового центра по вопросам ЖКХ Наталья Коробейникова . — Добиваются его поверки, и нередки случаи, что он действительно отображает данные неверно».

Однако не согласны потребители могут быть не только с доначислением, но и с возвратом. Они считают, что им должны списать больше, просто потому, что раньше при перерасчёте возвращалось по 14-15 тыс. Но управляющие компании уверяют, что таких больших сумм к возврату уже не будет, потому что норматив стал существенно ниже, что позволило сократить разрыв между начислением и реальными показателями.

Красноярцы и вовсе могут отказаться от перерасчётов, если перейдут на расчёты по фактическим показателям прибора учёта. Этот метод условно называется 1/9. По нему жителям выставляют счёт за отопление только в те месяцы, когда греют батареи. В 2016 году на уровне федерации субъектам было дано право изменить способ внесения платы за отопление либо сразу во всём регионе, либо выборочно по муниципальным образованиям. В крае такое право предоставили 36 муниципалитетам, среди них Бородино Минусинск . С начала отопительного сезона жители там начали получать расчётки за отопление по факту по приборам учёта. С одной стороны, система понятна и прозрачна: сколько потребил — столько заплатил, летом и вовсе ничего не платишь, но с другой — нагрузка на семейный бюджет в зимнее время существенная.

«Прежде чем принимать такие решения, нужно просчитывать возможные социальные последствия. Если мы вспомним январские морозы, то февральские платёжки за отопление будут очень весомые, что породило бы больше возмущения, нежели ежегодный перерасчёт, — считает лидер Общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков

В министерстве заверяют: несмотря на сорокоградусные январские морозы, шквалов жалоб от этих муниципалитетов они не получали.