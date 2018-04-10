Красотки из Дома-2 позагорали в нескромных купальниках на Сейшелах

Милые девушки из «Дома-2» развлекаются на Сейшелах — на острове стоит райская погода и красотки разгуливают по пляжу в одних купальниках.

Маргарита Овсянникова

И конечно, лучшие кадры участницы проекта выкладывают в социальные сети.

Татьяна Мусульбес

Все происходит на одном из необитаемых островов Сейшельского архипелага, который специально подготовили к съемкам.

Участникам приходится самим строить себе дома, что не так уж и просто.

Елена Хромина

Майя Донцова

Лилия Четрару

Дарина Маркина

Но атмосфера на острове царит чудесная. Еще бы, это место создано для беззаботного отдыха — тем более, в такой приятной компании!