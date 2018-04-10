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Красотки из Дома-2 позагорали в нескромных купальниках на Сейшелах
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Красотки из Дома-2 позагорали в нескромных купальниках на Сейшелах 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Милые девушки из «Дома-2» развлекаются на Сейшелах — на острове стоит райская погода и красотки разгуливают по пляжу в одних купальниках.
Маргарита Овсянникова
И конечно, лучшие кадры участницы проекта выкладывают в социальные сети.
Татьяна Мусульбес
Все происходит на одном из необитаемых островов Сейшельского архипелага, который специально подготовили к съемкам.
Марина Африкантова
Участникам приходится самим строить себе дома, что не так уж и просто.
Елена Хромина
Майя Донцова
Лилия Четрару
Дарина Маркина
Но атмосфера на острове царит чудесная. Еще бы, это место создано для беззаботного отдыха — тем более, в такой приятной компании!
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