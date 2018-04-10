Красотки из Дома-2 позагорали в нескромных купальниках на Сейшелах 

Милые девушки из «Дома-2» развлекаются на Сейшелах — на острове стоит райская погода и красотки разгуливают по пляжу в одних купальниках.
Маргарита Овсянникова
И конечно, лучшие кадры участницы проекта выкладывают в социальные сети.
Татьяна Мусульбес
Все происходит на одном из необитаемых островов Сейшельского архипелага, который специально подготовили к съемкам.
Участникам приходится самим строить себе дома, что не так уж и просто.
Елена Хромина
Майя Донцова
Лилия Четрару
Дарина Маркина
Но атмосфера на острове царит чудесная. Еще бы, это место создано для беззаботного отдыха — тем более, в такой приятной компании!