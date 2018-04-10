За три месяца приставы Самарской области выдворили 178 мигрантов-нелегалов

За первые три месяца 2018 года судебные приставы Самарской области отправили домой 178 нелегальных мигрантов, причем 122 из них уехали за свой счет, сообщает Пресс-служба УФССП России по Самарской области.

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Работа по препровождению нелегалов за территорию нашей страны ведется круглогодично. Акцент делается на возврат таких граждан за их счет. Такой метод работы достигается, в том числе, благодаря взаимодействию руководства Управления ФССП России по Самарской области с представителями национальных диаспор, которые находят средства своим согражданам на покупку билетов.

Как правило, мигранты въезжают в Россию через контрольно-пропускные пункты, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания иностранные граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей, с принудительным выдворением за пределы России. Более того, иностранцы, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через пять лет.