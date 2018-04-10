Какие перемены нужны экономикам северных стран 

Беспилотники на дорогах— Происходящие в обществе изменения, связанные с новыми технологиями, запустили процессы трансформации во всех сферах нашей жизни, включая экономику и бизнес. Мы уже наблюдаем сдвиги в структуре спроса на труд, отмечаем неэффективность старых подходов к решению бизнес-задач. Новая реальность требует пересмотра привычных моделей управления бизнесом. Более того, она требует нового экономического мышления, которое позволит избежать социальных потрясений и получить новый толчок для развития наших бизнесов, — определил актуальность поставленной темы форума Алексей Мордашов, сопредседатель Делового совета «Северного измерения». По словам эксперта, страны региона «Северного измерения» должны вместе выработать практические шаги, которые позволят бизнесу региона воспользоваться новыми возможностями и снизить риски, связанные с теми изменениями, которые происходят в обществе. По словам Ольги Гуриковой, представителя партнерства «Северного измерения» в области транспорта и логистики (ПСИТЛ), сегодня можно выделить следующие наиболее актуальные направления сотрудничества в данной отрасли. Прежде всего это проекты в области автоматизации и роботизации транспорта. — Известно, что наши страны не могут решить проблему ширины железнодорожного полотна, которая все еще остается разной. Но новые технологии — более сложное явление, чем два рельса, поэтому есть смысл договориться о сотрудничестве в самом начале разработки проектов, чтобы в дальнейшем их можно было интегрировать, — поясняет эксперт. Второе направление — проекты в области транспортной безопасности, которые плотно связаны с автоматизацией отрасли, так как главный фактор риска на транспорте — именно человек. Еще одно направление сотрудничества — экология на транспорте. И широкое распространение беспилотников — самый наглядный тому пример. Напомним, что весной-летом 2018 года на федеральной трассе «Скандинавия» начнут тестировать беспилотные автомобили, которые будут следовать между Петербургом и Хельсинки. И наконец, полагает эксперт, актуальным остается разработка новых транспортных маршрутов. Правда, здесь есть один нюанс. Во многих странах активно обсуждается китайский мегапроект «Один пояс — один путь». И каждая европейская страна хочет стать ключевым транзитным партнером Китая в этом проекте, уверен эксперт. Зачастую забывая, что сотрудничество с соседними странами, например с государствами «Северного измерения», важнее, чем конкуренция. Кузнечики на завтракНедостаток контактов в политике и экономике можно компенсировать новыми совместными проектами в образовании и культуре, предполагает Андрей Шаронов, президент московской школы управления Сколково. По словам эксперта, наиболее перспективным направлением развития, требующим поиска новых научных идей, является биоэкономика, которая реализует потенциал биологических материалов. Сегодня этот рынок в Европе оценивается в два триллиона евро и обеспечивает 22 миллиона рабочих мест, или около девяти процентов рабочего рынка Евросоюза. По оценке экспертов, к 2030 году биотехнологии обеспечат 80 процентов медицинских препаратов, треть химической промышленности и половину сельскохозяйственного производства. Одним из главных результатов развития биотехнологий стало появление биотоплива. В Финляндии уже более сорока лет из берез производят ксилит — сахар, предот-вращающий разрушение зубов, а также биокраски. Концепция безотходного производства позволила появиться одежде из целлюлозы, а исследования биоресурсов привели к популяризации пищи из насекомых. Возможности для малыхОднако главное — не просто изобретать, но и сразу умело пользоваться инновациями, побеждают на рынке те, кто умеет их использовать, говорит Тарас Демура, генеральный директор «TUI Россия». Старые бизнес-категории сегодня уже не работают, а корпоративная стратегия, например, может быть даже вредна, если речь идет о новых продуктах, под которые еще нет рынка, то есть покупательский спрос еще не сформирован. На первый план выходит не конкуренция между компаниями, а сотрудничество и взаимодействие. — Сегодня компании конкурируют не стратегиями поведения на рынке, а видением, которое позволяет менять стратегию каждый день, — комментирует эксперт. И здесь важно, какое будет видение (то есть образ в будущем) нашей страны, а также Петербурга в частности. — Вложения в науку — это главный вопрос для России сегодня, предполагает Доминик Фаш, председатель совета директоров Российского Технологического Фонда (РТФ). По мнению эксперта, важным в данном контексте является создание городской экосистемы, которая позволит внедрять новые технологии, в противном случае Петербург окончательно проиграет в соревновании больших городов. А начинать нужно с создания условий для развития малого и среднего бизнеса, которых сегодня необычайно мало в стране, говорит Эско Ахо, председатель Business Team for Russia. Рост их числа поможет и большим компаниям, создаст ту необходимую конкурентную среду, которая даст толчок как для экономического развития, так и для расширения диалога сторон — участников «Северного измерения».