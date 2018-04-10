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Амана Тулеева избрали спикером регионального парламента
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Амана Тулеева избрали спикером регионального парламента 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЭКС-ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АМАН ТУЛЕЕВ ИЗБРАН СПИКЕРОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА — ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
РИА Новости: последние новости
Гутерреш высоко оценил политику Китая в борьбе с изменением климата Авиакомпания Air France в субботу отменит 30% рейсов из-за забастовки Тулеев заявил, что передает Кузбасс в прекрасном состоянии, "с денежками"
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