Предприниматели СЗФО выступили против неподъемных сборов 

Неверное уравнениеИндивидуальные предприниматели на УСН, которые не имеют в штате сотрудников и зарабатывают меньше 300 тысяч рублей, должны перечислять в Пенсионный фонд России фиксированную сумму — порядка 30 тысяч рублей в год. Со всех доходов, превышающих планку в 300 тысяч, необходимо дополнительно платить в ПФР один процент. Расходы субъектов бизнеса при этом не принимаются во внимание. Нередки случаи, когда ИП, которые несут много расходов, приходится перечислять во внебюджетные фонды 30-70 процентов своей итоговой годовой прибыли, то есть разницы между выручкой и затратами. Следует пояснить, что упрощенная система налогообложения позволяет субъектам бизнеса выбирать, с какой суммы будет исчисляться налог. Если в качестве базы выступают доходы, ставка составляет 6 процентов, прибыль — 15 процентов. Но перед страховыми пенсионными выплатами все «упрощенцы» равны. Даже ИП, которые налог платят с разницы между доходами и расходами, в ПФР должны перечислять процент исключительно от доходов. В 2016 году Конституционный суд РФ признал право индивидуальных предпринимателей, уплачивающих в казну НДФЛ, уменьшать доходы на документально подтвержденные расходы при определении размера пенсионных отчислений. В прошлом году вышло определение Верховного суда РФ, распространившее этот правовой принцип и на «упрощенцев», которые выбрали в качестве объекта налогообложения доходы минус расходы. — Многие ИП из Пскова и Великих Лук пошли в суды, чтобы доказать свое право платить один процент в ПФР не с доходов, а с прибыли, — делится информацией председатель совета псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Валерий Лесников. — И выиграли эти суды. Некоторые предприниматели, ориентируясь на опыт своих коллег, в суды не шли, но отчисления в Пенсионный фонд России формировали на основании разницы между выручкой и затратами. Но большин-ство ИП, не зная о подобной практике, продолжают перечислять во внебюджетные фонды один процент от доходов без учета расходов. Расходы имеют значениеВ перспективе, однако, платить по полной программе могут заставить практически всех «упрощенцев». В феврале текущего года федеральный минфин распространил специальное письмо о взносах на обязательное пенсионное страхование. Позиция министерства такова: вычитать из доходов расходы при определении размера выплат в ПФР могут только предприниматели, уплачивающие НДФЛ. — Следствием такого подхода станет избыточное финансовое обременение субъектов бизнеса, которое приведет к сокращению числа легально работающих ИП, — продолжает Валерий Лесников. — С проблемами столкнутся субъекты бизнеса, которые занимаются производ-ством мебели, швейных изделий, продуктов питания и другими видами деятельности, сопряженными со значительными расходами. Не исключено, что предпринимателям, завершившим год с убытками, придется брать кредиты для уплаты страховых взносов на формирование своих будущих пенсий. Подобная картина не увязывается ни со здравым смыслом, ни с действующим мораторием на рост фискальной нагрузки на бизнес. Чтобы исправить ситуацию, псковские предприниматели предлагают внести небольшие уточнения в Налоговый кодекс РФ. Суть новшества такова: при расчете страховых взносов расходы должны учитываться для всех индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями и применяющих упрощенную систему налогообложения. В региональном управлении ФНС эту инициативу, впрочем, не поддержали. По информации ведомства, в 2016 году в регионе работали порядка 5,5 тысячи предпринимателей, применяющих УСН. За год они заплатили страховые взносы на сумму 13,3 миллиона рублей. Если бы «сверхнормативные» отчисления в ПФР рассчитывались на основании разницы между доходами и расходами, этот показатель составил бы 3,2 миллиона рублей. То есть псков-ский внебюджетный фонд потерял бы более 10 миллионов рублей. Областные депутаты согласились, что проблема неподъемных пенсионных отчислений для Псковщины актуальна. Однако подготовить финансово-экономическое обоснование законопроекта не получится, не зная, как обстоят дела в других субъектах РФ. — Считаю, что необходимо для начала обсудить данный вопрос на заседании комитета по экономической политике и бюджетным вопросам Парламентской ассоциации Северо-Запада России, выслушать мнение представителей других регионов, — отметил заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента Алексей Федоров. — Проблема наверняка характерна не только для Псковской области. Единый платежПредседатель совета Союза малых предприятий Санкт-Петербурга Владимир Меньшиков соглашается: неподъемные отчисления во внебюджетные фонды стали одной из главных причин, по которой «серые» предприниматели не спешат легализоваться, а некогда легальные «малыши» уходят «в тень». — В Санкт-Петербурге к бизнесу с высокими расходами относятся практически все небольшие торговые точки и предприятия, работающие в сфере бытовых услуг, — комментирует ситуацию Владимир Меньшиков. — Фактически речь идет о предпринимателях, от которых зависит нормальная жизнедеятельность города. Доходы этих ИП практически всегда превышают 300 тысяч рублей в год, но чистая прибыль у них невелика, ведь необходимо регулярно закупать товары, расходные материалы, обновлять оборудование. По мнению Владимира Меньшикова, идеальной фискальной нагрузкой для таких субъектов бизнеса, которые не нанимают работников и не претендуют на многомиллионную прибыль, стал бы единый платеж, включающий в себя и внебюджетные, и налоговые отчисления. Продаваться такое разрешение на работу, с учетом большого числа сезонных предприятий, должно минимум на месяц и максимум на год. Затем покупателей единых патентов следует освободить от всякой отчетности и администрирования. Подобные предложения, впрочем, федеральные законодатели неоднократно обсуждали. И неоднократно отвергали из-за сложностей с распределением средств между бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами. — Разработка механизма, позволяющего перераспределять единые платежи самозанятых предпринимателей, конечно, вряд ли окажется простым мероприятием. Однако я не могу поверить, что сделать это будет нереально. С учетом того, что государство благодаря подобной реформе получит миллиарды рублей за счет легализации «серого» сектора экономики, а десятки тысяч легальных предпринимателей — дополнительные финансовые резервы для развития, усилия наверняка себя оправдают. Если же говорить о более оперативных реформах, предпринимателей с высоким уровнем доходов, но низким уровнем прибыли я бы предложил вообще освободить от обязанности перечислять в ПФР дополнительный процент от доходов, — подводит итог Владимир Меньшиков.