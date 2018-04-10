Талые воды подтопили улицы и приусадебные участки в Камне-на-Оби

Жители поселка Зеленый Клин в Камне-на-Оби сообщают о подтоплении приусадебных участков, улиц, погребов.

Как пишут Каменские известия, вода стала поступать на территорию поселка с полей, с таким объемом уже не справляется даже водопропускная труба на улице Радостная. И как итог — подтопленное здание автосервиса и несколько приусадебных участков.

Паводковую обстановку контролируют местные спасатели и пожарные.

Так, начальник 8-го ОФПС Александр Жарков назвал сложившуюся в Камне-на-Оби ситуацию «серединой» паводка, который вызван таянием снега в полях.

«Ситуация стабилизируется на глазах… Паводковые воды в районе Зеленого Клина будут стекаться в котлован возле железной дороги. На данном этапе ситуация под контролем», — рассказал Жарков.

Между тем район запросил технику для отсыпки опасных участков шлаком. Несмотря на то, что специалисты откачивают с подтопленных дворов талые воды, не со всеми задачами даже они могут справиться. Так, в районе нет специальной водооткачивающей техники, которая необходима для ликвидации огромного озера, образовавшегося на улице Барнаульской.

Специалисты отмечают, что ситуация стабилизировалась, и новых подтоплений не ожидается, несмотря на прогнозируемые дожди.