Ещё
Талые воды подтопили улицы и приусадебные участки в Камне-на-Оби
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Талые воды подтопили улицы и приусадебные участки в Камне-на-Оби 

АиФ — Алтай 33 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Жители поселка Зеленый Клин в Камне-на-Оби сообщают о подтоплении приусадебных участков, улиц, погребов.
Как пишут Каменские известия, вода стала поступать на территорию поселка с полей, с таким объемом уже не справляется даже водопропускная труба на улице Радостная. И как итог — подтопленное здание автосервиса и несколько приусадебных участков.
Паводковую обстановку контролируют местные спасатели и пожарные.
Так, начальник 8-го ОФПС Александр Жарков назвал сложившуюся в Камне-на-Оби ситуацию «серединой» паводка, который вызван таянием снега в полях.
«Ситуация стабилизируется на глазах… Паводковые воды в районе Зеленого Клина будут стекаться в котлован возле железной дороги. На данном этапе ситуация под контролем», — рассказал Жарков.
Между тем район запросил технику для отсыпки опасных участков шлаком. Несмотря на то, что специалисты откачивают с подтопленных дворов талые воды, не со всеми задачами даже они могут справиться. Так, в районе нет специальной водооткачивающей техники, которая необходима для ликвидации огромного озера, образовавшегося на улице Барнаульской.
Специалисты отмечают, что ситуация стабилизировалась, и новых подтоплений не ожидается, несмотря на прогнозируемые дожди.
АиФ — Алтай: последние новости
В Нагорном парке Барнаула вздулась недавно уложенная тротуарная плитка Малые реки постепенно вскрываются в Алтайском крае В парке Барнаула установят старое колесо обозрения, привезенное из Тюмени
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым449
Рубль ждет технический отскок71
Сын Табакова взбесил народ131
США приготовились к удару по Сирии1136
Сбербанк оценил риски из-за санкций542
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
00:40
Медведь атаковал папарацци на Курилах
Происшествия Общество
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение