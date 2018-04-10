Тулеев стал спикером парламента Кузбасса 

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал председателем регионального Совета народных депутатов, передает ТАСС с сессии парламента. Итоги тайного голосования озвучила на заседании председатель счетной комиссии облсовета Валентина Иванченко. В нем приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов. Число действительных бюллетеней 39, из них «за» 38, один — «против».
Действующий созыв депутатов, насчитывающий 46 народных избранников, проработает до сентября 2018 года, когда будут выборы в облсовет.
Алексей Синицын, возглавлявший облсовет с октября 2016 года, подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева. Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, большинство из которых дети.